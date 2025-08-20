Concurso PF: resultado final das provas objetivas é divulgado pelo Cebraspe; confira

O Cebraspe divulgou, nesta quarta-feira (20), o resultado final das provas objetivas e o provisório da discursiva do concurso da Polícia Federal (PF). Ao todo, o certame oferta mil vagas para diversos cargos, com salários de até R$ 26,8 mil.

Os candidatos podem acessar os dados tanto pelo site da banca organizadora, quanto pelo link abaixo:

>>> Resultado final das provas objetivas e parcial da discursiva do concurso PF

As justificativas de alteração e/ou anulação de gabaritos oficiais preliminares das avaliações de múltipla escolha estão previstas para serem publicadas em 27 de agosto.

Recurso contra resultado provisório da prova discursiva

Os participantes que discordarem do resultado parcial da avaliação discursiva podem entrar com recurso das 10h desta quinta (21) até as 18h de sexta-feira (22), através do portal do Cebraspe.

A versão final definitiva deve ser divulgada em 5 de setembro.

Gabaritos oficiais das provas objetivas estão disponíveis

Nesta manhã, também foram disponibilizados para consulta, no mesmo endereço eletrônico, os gabaritos oficiais das provas objetivas e o caderno das avaliações.

Para conferir as informações é necessário efetuar login no Cebraspe, com CPF e senha previamente cadastrados.

Veja também Papo Carreira MPCE abre seleção para contratação de estagiários e residentes com bolsas de até R$ 2,2 mil Papo Carreira Com vagas em Fortaleza e Aquiraz, Ambev abre seleção para trainees e estágiários

Sobre o concurso da PF

O certame da PF oferta mil vagas, com salários que podem chegar até R$ 26,8 mil. As oportunidades são para os cargos de delegado, de perito criminal, de agente, de escrivão, e de papiloscopistas.

Os inscritos que avançarem para as próximas etapas ainda serão submetidos a etapas como exame de aptidão física, avaliação médica, prova oral, avaliação psicológica, avaliação de títulos e investigação social.