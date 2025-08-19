MPCE abre seleção para contratação de estagiários e residentes com bolsas de até R$ 2,2 mil

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) abriu processo seletivo para estagiários de nível superior e residentes em cursos diversos, visando a formação de um cadastro de reserva.

Interessados podem se inscrever gratuitamente até 31 de agosto, exclusivamente pelo site do IEL Ceará, entidade responsável pela seleção. Os selecionados atuarão em unidades administrativas e órgãos de execução na Capital e no Interior do Estado.

Para o programa MP Residente, haverá a reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para quem se autodeclarar preto ou pardo.

Residentes

Para o Programa MP Residente, podem participar candidatos que concluíram a graduação nos últimos cinco anos ou que tenham concluído há mais tempo, desde que estejam regularmente matriculados em um curso de pós-graduação com duração mínima de 360 horas e dentro da respectiva área de formação.

São ofertadas vagas para os cursos de Administração, Administração Pública, Gestão Pública, Gestão de Políticas Públicas, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Psicologia, Serviço Social, além de Tecnologia da Informação e áreas afins.

O valor da bolsa é de R$ 2.200,00 para a carga horária de 30 horas semanais, distribuídas em 6 horas diárias. Os residentes ainda receberão auxílio-transporte de até R$ 198,00 por mês.

>> Veja edital MP Residente

Estágio

Para a seleção de estágio, os interessados devem, no ato da inscrição, ter cursado no mínimo 20% e, no máximo, 80% dos créditos exigidos para a conclusão do curso em instituições conveniadas ao MPCE.

Os estagiários receberão bolsa de estudo no valor de R$ 1.037,00 e auxílio-transporte de até R$ 198 por mês. A carga horária é de 25 horas semanais, distribuídas em 5 horas diárias.

As vagas são para os cursos de Administração, Administração Pública, Gestão Pública, Gestão de Políticas Públicas, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Direito, Ciências da Computação ou cursos análogos, Engenharia Civil, Geografia, História, Jornalismo, Letras/Libras, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Serviço Social.

>> Veja edital de estágio

Provas

As provas serão aplicadas no dia 21 de setembro de 2025, de forma presencial, nos municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Iguatu, Quixadá, Russas, Maracanaú, Caucaia, Sobral, Tianguá e Crateús.

O resultado de todas as etapas será divulgado no site do IEL/CE. Após a interposição de recursos, o resultado final está previsto para o dia 14 de novembro de 2025.