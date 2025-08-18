Uece abre 239 vagas para professores temporários e substitutos; veja como participar

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) lançou editais de seleção pública para 239 vagas entre professores temporários e substitutos. As inscrições poderão ser feitas até o dia 28 de agosto, exclusivamente pelo site da Comissão Executiva do Vestibular (CEV). O valor da taxa é de R$ 150.

No total, são 207 vagas para professores temporários e 32 para substitutos. A ação é regulamentada pelos editais nº 28 e 29/2025, respectivamente, publicados no Diário Oficial do Estado no dia 30 de julho de 2025.

O que é necessário ter em mãos no ato da inscrição:

Além de preencher o formulário eletrônico no ato da inscrição, os candidatos precisarão anexar cópias digitalizadas dos seguintes documentos:

Identidade;

Histórico escolar (da graduação ou pós-graduação, conforme o perfil da vaga);

Diploma ou certificado da maior titulação concluída.

Veja também Papo Carreira Concursos públicos no Brasil: veja editais que abriram inscrições nesta semana (11/08 a 15/08) Papo Carreira Vidança abre inscrições para 16 cursos gratuitos em diferentes modalidades; veja lista

Como será a seleção:

O processo seletivo será composto por prova escrita, dissertativa e prova didática, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Os conteúdos estarão definidos nos editais, conforme o setor de estudos escolhido.

A prova objetiva será aplicada no dia 5 de outubro de 2025 (domingo), em hora e local a serem divulgados no cartão de informação.

Os aprovados atuarão em diversos centros e faculdades da Uece, localizados na capital e no Interior do estado.



