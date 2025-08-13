Vidança abre inscrições para 16 cursos gratuitos em diferentes modalidades; veja lista

A escola Vidança está com matrículas abertas para 16 cursos gratuitos em áreas como dança, artes, tecnologia e educação financeira em Fortaleza. Cada curso possui cerca de 30 vagas disponíveis, voltadas para jovens moradores do bairro Vila Velha e do entorno.

A matrícula é feita de forma presencial na sede da Escola de Artes e Ofícios Vidança, no bairro Vila Velha. Os interessados deverão leva certidão de nascimento, RG/CPF do responsável, comprovante de residência, declaração ou boletim escolar e uma foto 3x4.

Os cursos são voltados para diversas faixas etárias. As oportunidades englobam ainda linguagens como artes marciais, corte e costura e artes visuais.

Segundo a Vidança, os temas são ligados a expressões que dialogam com a raízes culturais da periferia. A diretora Anália Timbó avalia que os novos aprendizados serão uma "ferramenta poderosa" para que jovens acessem seus direitos e construam "redes comunitárias afetivas e criativas".

Veja a lista de cursos disponíveis

Dança

Ballet;

Hip Hop;

Dança Contemporânea;

Danças Dramáticas;

Dança Funcional*.

Artes Manuais e Visuais

Corte e Costura*;

Artes Viso-Manuais.

Arte e Inclusão

Arte e Inclusão.

Tecnologia e Educação

Robótica;

Educação Financeira.

Música

Percussão;

Flauta.

Artes Marciais

Karatê;

Capoeira.

*Para os cursos de Corte e Costura e Dança Funcional é necessário levar uma cadeira plástica branca sem braço.

Serviço

Matrículas abertas na Escola de Artes e Ofícios Vidança

Local: Av. L, 400 - Vila Velha.

Av. L, 400 - Vila Velha. Documentos necessários: certidão de nascimento, RG/CPF do responsável, comprovante de residência (ENEL), declaração ou boletim escolar e uma foto 3x4.

Contatos para mais informações: