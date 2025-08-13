Vidança abre inscrições para 16 cursos gratuitos em diferentes modalidades; veja lista
As oportunidades englobam artes marciais, corte e costura e artes visuais
A escola Vidança está com matrículas abertas para 16 cursos gratuitos em áreas como dança, artes, tecnologia e educação financeira em Fortaleza. Cada curso possui cerca de 30 vagas disponíveis, voltadas para jovens moradores do bairro Vila Velha e do entorno.
A matrícula é feita de forma presencial na sede da Escola de Artes e Ofícios Vidança, no bairro Vila Velha. Os interessados deverão leva certidão de nascimento, RG/CPF do responsável, comprovante de residência, declaração ou boletim escolar e uma foto 3x4.
Os cursos são voltados para diversas faixas etárias. As oportunidades englobam ainda linguagens como artes marciais, corte e costura e artes visuais.
Segundo a Vidança, os temas são ligados a expressões que dialogam com a raízes culturais da periferia. A diretora Anália Timbó avalia que os novos aprendizados serão uma "ferramenta poderosa" para que jovens acessem seus direitos e construam "redes comunitárias afetivas e criativas".
Veja a lista de cursos disponíveis
Dança
- Ballet;
- Hip Hop;
- Dança Contemporânea;
- Danças Dramáticas;
- Dança Funcional*.
Artes Manuais e Visuais
- Corte e Costura*;
- Artes Viso-Manuais.
Arte e Inclusão
- Arte e Inclusão.
Tecnologia e Educação
- Robótica;
- Educação Financeira.
Música
- Percussão;
- Flauta.
Artes Marciais
- Karatê;
- Capoeira.
*Para os cursos de Corte e Costura e Dança Funcional é necessário levar uma cadeira plástica branca sem braço.
Serviço
Matrículas abertas na Escola de Artes e Ofícios Vidança
- Local: Av. L, 400 - Vila Velha.
- Documentos necessários: certidão de nascimento, RG/CPF do responsável, comprovante de residência (ENEL), declaração ou boletim escolar e uma foto 3x4.
Contatos para mais informações:
- (85) 99985-3687
- (85) 98643-0182
- Email: contato@vidanca.org
- Instagram: @ciavidanca