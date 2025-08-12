Fundação Edson Queiroz abre inscrições em 485 cursos gratuitos para moradores de áreas vulneráveis
As inscrições devem ser feitas nesta terça-feira (12) e quarta-feira (13)
A Fundação Edson Queiroz abriu inscrições nesta terça-feira (12) para cursos gratuitos do Centro de Formação Profissional (CFP), voltados para pessoas em situação de vulnerabilidade social em Fortaleza.
São ofertadas 485 vagas distribuídas em 17 cursos nas áreas de artesanato, tecnologia, beleza, e empreendedorismo. A iniciativa é da Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Universitária (Virex) da Universidade de Fortaleza.
Como se inscrever
As inscrições devem ser realizadas até esta quarta-feira (13), preenchendo um formulário online. As vagas são exclusivas para moradores de áreas vulneráveis de Fortaleza e cada pessoa poderá se inscrever em apenas um curso de formação.
Como requisitos, os interessados devem ter o ensino fundamental completo, ter idade a partir de 16 anos, e não estar matriculado no ensino superior.
O início das aulas está previsto para a próxima segunda-feira, dia 18 de agosto.
Veja lista de cursos disponíveis:
- Aromaterapia e Cosmética Natural
- Atenção e Cuidado ao Idoso
- Auxiliar Administrativo
- Auxiliar de Sala de Aula
- Crochê para empreender
- Cuidador Infantil
- Culinária Alternativa – Receitas para Intolerantes
- Culinária Nutritiva e Higienização e Manipulação dos Alimentos
- Design de Sobrancelha
- Empreendedorismo e Marketing Digital
- Gestão Estratégica de Mídias Sociais
- Inclusão digital para 60+
- Informática para o Mercado de Trabalho
- Instalações Elétricas Residenciais
- Introdução à I.A.: Ferramentas, Rotinas e Ética
- Operação e Gestão de Lojas Virtuais
- Suporte Técnico e Manutenção de Computadores