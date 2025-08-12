Fundação Edson Queiroz abre inscrições em 485 cursos gratuitos para moradores de áreas vulneráveis

A Fundação Edson Queiroz abriu inscrições nesta terça-feira (12) para cursos gratuitos do Centro de Formação Profissional (CFP), voltados para pessoas em situação de vulnerabilidade social em Fortaleza.

São ofertadas 485 vagas distribuídas em 17 cursos nas áreas de artesanato, tecnologia, beleza, e empreendedorismo. A iniciativa é da Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Universitária (Virex) da Universidade de Fortaleza.

Como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas até esta quarta-feira (13), preenchendo um formulário online. As vagas são exclusivas para moradores de áreas vulneráveis de Fortaleza e cada pessoa poderá se inscrever em apenas um curso de formação.

Como requisitos, os interessados devem ter o ensino fundamental completo, ter idade a partir de 16 anos, e não estar matriculado no ensino superior.

O início das aulas está previsto para a próxima segunda-feira, dia 18 de agosto.

Veja lista de cursos disponíveis: