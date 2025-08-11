Secretaria da Proteção Social abre 184 vagas para agentes do programa Mais Infância

A Secretaria da Proteção Social (SPS), do Governo do Estado do Ceará, abriu seleção para contratação de 184 novos Agentes Sociais Mais Infância. Os profissionais irão atender cada um dos municípios cearenses, atuando junto às famílias beneficiadas pelo Cartão Mais Infância Ceará e auxiliando no acesso deste público a outras políticas públicas.

Podem concorrer candidatos graduados nas áreas de Serviço Social, Psicologia, Pedagogia, Antropologia, Economia Doméstica, Sociologia, Ciências Sociais e Terapia Ocupacional. Além disso, é necessário que o candidato resida no município para o qual vai se inscrever e não tenha antecedentes criminais.

A bolsa paga será no valor mensal de R$ 1.600 para 20 horas semanais de dedicação às atividades.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas entre os dias 12 e 31 de agosto, pelo site da SPS. O processo de seleção contará com duas etapas, de análise curricular e entrevistas, respectivamente.

Os Agentes Sociais Mais Infância são a ponte entre Estado e municípios e têm a função de aproximar as políticas públicas das comunidades, informando à SPS a situação sociofamiliar dos beneficiários e auxiliar na análise dos dados do Cartão Mais Infância.

Eles são responsáveis por identificar dificuldades na operacionalização do programa, garantindo que as ações intersetoriais do Governo sejam efetivas.