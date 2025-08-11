Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Secretaria da Proteção Social abre 184 vagas para agentes do programa Mais Infância

As inscrições podem ser feitas entre 12 e 31 de agosto

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Agente Social Mais Infância
Legenda: As inscrições no processo seletivo são gratuitas e devem ser realizadas pelo site da SPS
Foto: Divulgação SPS

A Secretaria da Proteção Social (SPS), do Governo do Estado do Ceará, abriu seleção para contratação de 184 novos Agentes Sociais Mais Infância. Os profissionais irão atender cada um dos municípios cearenses, atuando junto às famílias beneficiadas pelo Cartão Mais Infância Ceará e auxiliando no acesso deste público a outras políticas públicas.

Podem concorrer candidatos graduados nas áreas de Serviço Social, Psicologia, Pedagogia, Antropologia, Economia Doméstica, Sociologia, Ciências Sociais e Terapia Ocupacional. Além disso, é necessário que o candidato resida no município para o qual vai se inscrever e não tenha antecedentes criminais.

A bolsa paga será no valor mensal de R$ 1.600 para 20 horas semanais de dedicação às atividades. 

>> Veja edital

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Rede de hospitais realiza mutirão com 100 vagas de emprego em Fortaleza

teaser image
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja vagas com inscrições abertas nesta segunda-feira (11)

Inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas entre os dias 12 e 31 de agosto, pelo site da SPS. O processo de seleção contará com duas etapas, de análise curricular e entrevistas, respectivamente. 

Os Agentes Sociais Mais Infância são a ponte entre Estado e municípios e têm a função de aproximar as políticas públicas das comunidades, informando à SPS a situação sociofamiliar dos beneficiários e auxiliar na análise dos dados do Cartão Mais Infância.

Eles são responsáveis por identificar dificuldades na operacionalização do programa, garantindo que as ações intersetoriais do Governo sejam efetivas.

 

Assuntos Relacionados
Agente Social Mais Infância
Papo Carreira

Secretaria da Proteção Social abre 184 vagas para agentes do programa Mais Infância

As inscrições podem ser feitas entre 12 e 31 de agosto

Redação
Há 52 minutos
Imagem mostra pessoa preenchendo gabarito ilustrando concursos e seleção abertas no ceará
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja vagas com inscrições abertas nesta segunda-feira (11)

Oportunidades ofertam salários de até R$ 14 mil

Carol Melo
Há 2 horas
Aluno marcando um cartão resposta de uma prova
Papo Carreira

Concursos no Ceará: veja editais que abriram inscrições nesta semana (04/08 a 08/08)

Em um dos certames os salários podem chegar a R$ 11 mil

Lucas Monteiro
08 de Agosto de 2025
Candidatos fazendo prova
Papo Carreira

Concursos em Pernambuco: Confira 5 editais abertos em 2025

Diversas oportunidades no segundo semestre

Fachada do ITA
Papo Carreira

ITA prorroga inscrições para concurso com 110 vagas e até R$ 14 mil de salário; confira novas datas

A remuneração para o concurso varia entre R$ 4.577,18 a R$ 14.192,64, a depender do cargo, titulação e gratificações por desempenho

Redação
08 de Agosto de 2025
Hospital da Rede Oto
Papo Carreira

Rede de hospitais realiza mutirão com 100 vagas de emprego em Fortaleza

As oportunidades são para os cargos de auxiliar de serviços gerais, porteiro e camareira

Redação
08 de Agosto de 2025
Provas de concurso público
Papo Carreira

Veja lista dos principais concursos aplicados na primeira semana de agosto de 2025

Também foram aplicadas provas para pessoas que não concluíram os estudos na idade certa

Redação
08 de Agosto de 2025
Sistema Verdes Mares
Papo Carreira

Sistema Verdes Mares abre vagas de emprego para pessoas com deficiência em agosto; veja cargos

Entre os benefícios ofertados estão plano de saúde, vale-transporte, vale-gás, e seguro de vida

Redação
07 de Agosto de 2025
Jaleco com emblema do SUS
Papo Carreira

AgSUS abre concurso com 130 vagas e remuneração de até R$ 16 mil; saiba como se inscrever

Os salários oferecidos variam de R$ 4.000 a R$ 16.663,50

Redação
07 de Agosto de 2025
Imagem de uma prova de concurso para matéria sobre Site do resultado do concurso PMCE passa por instabilidade nesta quarta (6)
Papo Carreira

Site do resultado do concurso PMCE passa por instabilidade nesta quarta (6)

Resultado estava previsto para ser divulgado após às 17h

Beatriz Rabelo
06 de Agosto de 2025
Fachada do campus IFPE Recife
Papo Carreira

IFPE abre concurso público com 100 vagas para professor e salários de até R$ 13,2 mil

As oportunidades exigem nível superior e contemplam 38 áreas de formação

Renato Bezerra
06 de Agosto de 2025
Imagem da farda da polícia militar para matéria sobre resultado oficial da prova do Concurso PMCE é divulgado nesta quarta (6) veja que horas
Papo Carreira

Resultado oficial da prova do Concurso PMCE é divulgado nesta quarta (6)

Candidatos selecionados receberão salário inicial de R$ 5,5 mil

Beatriz Rabelo
06 de Agosto de 2025
foto de candidatos realizando prova de concurso
Papo Carreira

CNU 2025: Ceará é o terceiro estado no Nordeste com mais inscrições no 'Enem dos Concursos'

O certame registrou 761.528 inscrições, com candidatos de todos os estados brasileiros

Raísa Azevedo
05 de Agosto de 2025
Prova de concurso
Papo Carreira

Prefeitura de São João do Jaguaribe abre concurso público com salários de até R$ 11 mil

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 25 de agosto

Renato Bezerra
05 de Agosto de 2025
Carteira de Trabalho
Papo Carreira

Empresa de segurança promove feirão com 300 vagas de emprego na Grande Fortaleza

Evento acontece nesta quarta-feira (6) no CISPIE Eusébio

Redação
05 de Agosto de 2025
Fachada do TCU. Concurso deve divulgar gabarito oficial hoje
Papo Carreira

Que horas sai o gabarito do Concurso TCU? Veja cronograma

Provas objetivas e discursiva foram aplicadas no último domingo (3)

Renato Bezerra
05 de Agosto de 2025
Estagiários Vivo
Papo Carreira

Com vagas no Ceará, Vivo abre mais de 130 vagas para Programa de Jovem Aprendiz

Podem se candidatar jovens entre 14 e 21 anos

Redação
05 de Agosto de 2025
Imagem de uma pessoa fazendo prova, para matérias de com vagas em Fortaleza, Concurso CPRM abre inscrições para vagas com salários de até R$ 10 mil
Papo Carreira

Com vagas em Fortaleza, Concurso CPRM abre inscrições para vagas com salários de até R$ 10 mil

Provas serão aplicadas em 13 capitais brasileiras

Redação
04 de Agosto de 2025
Imagem de uma mulher fazendo um concurso para matéria sobre prefeitura de Fortaleza abre concurso para professores substitutos em áreas específicas
Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza abre concurso para professores substitutos em áreas específicas

Prova será realizada no dia 31 de agosto

Redação
04 de Agosto de 2025
Candidatos durante uma prova
Papo Carreira

CNU 2025: faltando 2 meses para a prova, veja pontos de atenção do edital

A primeira etapa do certame acontece em 5 de outubro

Renato Bezerra
04 de Agosto de 2025