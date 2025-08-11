Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Concursos e seleções no Ceará: veja vagas com inscrições abertas nesta segunda-feira (11)

Oportunidades ofertam salários de até R$ 14 mil

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Papo Carreira
Imagem mostra pessoa preenchendo gabarito ilustrando concursos e seleção abertas no ceará
Legenda: Vagas são para várias localidades do Estado
Foto: xm4thx/Shutterstock

O Ceará está com diversas seleções e concursos públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira (11). Há oportunidade para várias localidades, desde a Capital ao Interior do Estado, e os salários chegam a R$ 14 mil.    

Veja concursos no Ceará com inscrições abertas nesta segunda (11)

Crefito — 6ª Região

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Sexta Região (Crefito - 6ª Região), no Ceará, está com inscrições abertas, até esta quinta-feira (14), para concurso com 3 vagas destinadas ao cargo de Agente Fiscal, nos níveis médio e superior. Também há oportunidades para o cargo de Auxiliar Administrativo, porém, estas são exclusivas do cadastro de reserva.

As inscrições podem ser realizadas no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). As taxas de inscrição são de R$ 40 e R$ 61. Os salários variam entre R$ 3,1 mil e R$ 4.608.

>>> Confia edital completo

ICMBio — Parque Nacional de Ubajara

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) oferta, até esta sexta-feira (15), uma seleção para o preenchimento de uma vaga no Parque Nacional de Ubajara, na Serra da Ibiapaba, no Interior do Ceará. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na sede administrativa do Parque.

Segundo o edital, a oportunidade é voltada para a área temática de Gestão de Unidade de Conservação, sem cargo específico. A remuneração é de R$ 3.795.

>>> Veja o edital completo

ITA Fortaleza

concurso para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) com vagas em Fortaleza teve as inscrições prorrogadas. Os cargos de pesquisador possibilitam inscrição até esta sexta, enquanto para professor e técnico até 22 de agosto

A remuneração para o concurso varia até R$ 14.192,64, a depender do cargo, titulação e gratificações por desempenho. As oportunidades na Capital cearense são dividas em: 

  • 40 vagas para professores (nível superior);
  • 5 para pesquisadores (nível superior);
  • 12 para técnicos (nível médio/técnico).

As inscrições podem ser realizadas pelo site oficial do ITA

>>> Veja editais completos

Prefeitura de Fortaleza

Prefeitura de Fortaleza abriu seleção para professores substitutos em diversas áreas específicas, para cadastro de reserva. As inscrições seguem até 20 de agosto, e contemplam especialidades como:

  • Artes
  • Ciências
  • Educação Física
  • Educação Física Bilíngue
  • Ensino Religioso
  • Geografia
  • História
  • Língua Inglesa
  • Matemática
  • Língua Portuguesa 

Para se inscrever, os interessados devem acessar o canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza, e pagar uma taxa de inscrição de R$ 120.

Os selecionados serão contratados por tempo determinado, recebendo proporcionalmente à carga horária trabalhada. Conforme o Edital nº 138/2025, o valor da hora/aula é de R$ 33,82. Há também a possibilidade de concessão de auxílio de dedicação integral e auxílio deslocamento.

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Sistema Verdes Mares abre vagas de emprego para pessoas com deficiência em agosto; veja cargos

teaser image
Papo Carreira

Rede de hospitais realiza mutirão com 100 vagas de emprego em Fortaleza

SOP-CE

A Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP-CE) está com processo seletivo simplificado aberto no qual oferece 61 vagas temporárias, além de formação de cadastro de reserva, em cargos de níveis técnico e superior. Os salários variam de R$ 2.414,28 a R$ 8 mil, a depender da função.

Os interessados podem se inscrever até o dia 21 de agosto, por meio do site da banca organizadora, o Idecan.

>>> Edital completo

Prefeitura de São João do Jaguaribe

No interior do Ceará, a Prefeitura de São João do Jaguaribe abriu concurso público para o pavimento de 114 vagas e formação de cadastro de reserva em diversos cargos. O certame foi dividido em três editais distintos: um para cargos em geral, outro para professores em diversas áreas, e um último para agentes de combate a endemias.

Com salários variando de R$ 1.518 a R$ 11 mil, as inscrições seguem até 25 de agosto e acontecem exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam.

>> Veja edital 001/2025

>> Veja edital 002/2025

>> Veja edital 003/2025

CPMR

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), está com inscrições abertas para um concurso público com vagas para Fortaleza. Ao todo, são 115 oportunidades para os cargos de Pesquisador, Analista e Técnico em Geociências. 

Para se inscrever, basta acessar o site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a banca organizadora. O prazo vai até 2 de setembro. As remunerações variam de R$ 4.442,68 a R$ 10.577,48 conforme o cargo. A carga horária é de 40 horas semanais.

>> Confira o edital

CRBio 5ª Região

O Conselho Regional de Biologia da 5ª Região (CRBio) está com vagas abertas para um concurso público com 300 oportunidades, direcionadas aos candidatos de níveis médio e superior, com lotação no Ceará e em Pernambuco.

As inscrições seguem até o dia 11 de setembro pelo site do Instituto ACCESS, a banca organizadora. Para Fortaleza, o cargo ofertado é o de Assistente Administrativo, com remuneração de R$ 3.395,51.

>>> Edital completo

