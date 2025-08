Prefeitura de São João do Jaguaribe abre concurso público com salários de até R$ 11 mil

A Prefeitura de São João do Jaguaribe, no interior do Ceará, está com inscrições abertas de concurso público com 114 vagas e formação de cadastro de reserva, contemplando todos os níveis de escolaridade

O certame foi divido em três editais: um para cargos em geral, outro para professores de diversas áreas, e o terceiro exclusivo para o cargo de agente de combate às endemias.

As remunerações iniciais variam de R$ 1.518 a R$ 11 mil.

>> Veja edital 001/2025

>> Veja edital 002/2025

>> Veja edital 003/2025

Inscrições

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 25 de agosto, exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam, responsável pelo certame. A taxa de inscrição varia de R$ 65,00 a R$ 140,00, a depender do cargo escolhido.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, que serão aplicadas nos dias 23 e 30 de novembro. Para a seleção de professores e outros cargos de nível superior, haverá também prova de títulos.