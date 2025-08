Empresa de segurança promove feirão com 300 vagas de emprego na Grande Fortaleza

A Singular Serviços, empresa de segurança e facilities, realizará, nesta quarta-feira (6), mais uma edição do seu Feirão de Empregos, desta vez com mais de 300 vagas direcionadas para moradores do Eusébio, Aquiraz e Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O evento acontecerá de 8h às 17h, no CISPIE Eusébio, que fica na Rua Pioneiro, 861, no Parque Havaí.

As oportunidades ofertadas são para os cargos de auxiliar de serviços gerais, porteiro, auxiliar operacional de serviços diversos e jardineiro.

Os candidatos devem levar no dia do evento documento de identidade e currículo atualizado, com ou sem experiência profissional. Todas as vagas estão abertas para pessoas com deficiência (PcDs), mediante apresentação de laudo médico.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser consultadas pelo telefone (85) 3304-6868.

Empresa terceiriza mão de obra

A ação tem como objetivo conectar talentos a novas oportunidades de trabalho e reforçar o compromisso da empresa com a qualificação profissional e a inclusão social no mercado de trabalho.

Especializada em terceirização de mão de obra, a Singular Serviços está presente, além do Ceará, nos estados da Bahia, Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.