Incêndio atinge 8 ônibus escolares em Itaitinga

Parte da estrutura utilizada como estacionamento também colapsou

João Lima Neto 27 de Setembro de 2025
Servidores do Detran fazem atendimento numa sala para matéria sobre CNH Popular em algumas cidades do Ceará

Ceará

Detran realiza atendimentos para CNH Popular em seis cidades do Ceará neste fim de semana; confira

Órgão enviará equipes a seis municípios

Lucas Monteiro 10 de Setembro de 2025
Pessoa lavando pratos na pia da cozinha, despejando água do recipiente sujo na pia com utensílios ao redor, ilustrando falta de água em Fortaleza e Caucaia por interrupção do abastecimento pela Cagece

Ceará

Mais de 100 bairros de Fortaleza e 5 cidades da RMF terão falta de água na quarta-feira (10)

A intervenção faz parte do processo de renovação de ativos do macrossistema de abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza

Raísa Azevedo 08 de Setembro de 2025
Foto que contém a influenciadora Nayra Gabrielly

Segurança

Após tentar entrar com drogas em um presídio do Ceará, influenciadora volta a publicar vídeos

Após prisão, nova saída de Nayra da penitenciária foi autorizada mediante o uso de tornozeleira eletrônica

Redação 10 de Agosto de 2025
prisao itaitinga sap drone

Segurança

Cinco suspeitos são capturados com drogas e controlando drone que sobrevoava presídio em Itaitinga

Pelo menos 21 drones foram derrubados e apreendidos por policiais penais em 2024 e 2025

Redação 01 de Agosto de 2025
influencer presa

Segurança

Influenciadora que tentou entrar com drogas no ânus em presídio no Ceará é denunciada por tráfico

O flagrante aconteceu quando a influenciadora foi submetida a uma vistoria pelo equipamento bodyscanner corporal

Redação 31 de Julho de 2025
Gabrielly Oliveira Feitosa

Segurança

Influenciadora que mostrava rotina na cadeia é presa ao tentar entrar com droga em presídio do Ceará

Nayra Gabrielly ganhou fama nas redes sociais após compartilhar rotina sobre quando esteve presa, em 2023

Redação 29 de Julho de 2025
o vice-prefeito de Mulungu, Geovane Vinhas, como novo presidente e como vice, o vice-prefeito de Itaitinga, Celso Rodrigues.

Opinião

Associação dos vice-prefeitos do Ceará elege nova diretoria

Gestores de Mulungu e Itaitinga vão comandar a instituição

Foto frontal Inácio Aguiar
Inácio Aguiar 26 de Julho de 2025
imagem de carro do mercado livre com um entregador na frente. Empresa teria um centro de distribuição no Ceará, mas investimento ainda está indefinido

Opinião

Após anúncio de obras, Mercado Livre diz que não há mais definição para centro de distribuição no CE

Plataforma de marketplace havia confirmado no ano passado um Centro de Distribuição no Ceará que iniciaria operação no primeiro trimestre de 2025, o que não ocorreu

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 19 de Junho de 2025
Foto de Breno Juvenal de Sousa, interno da Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II (UPPOO II), que tentou fugir

Segurança

Preso tenta fugir de presidio em Itaitinga e é recapturado

Breno Juvenal de Sousa aproveitou falha na escolta enquanto trabalhava com resíduos sólidos

Redação 11 de Junho de 2025
