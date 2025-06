Preso tenta fugir de presidio em Itaitinga e é recapturado

Um preso da Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II (UPPOO II), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, fugiu na manhã da última terça-feira (11), durante a realização de uma atividade de trabalho próxima ao local de detenção.

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), o interno Breno Juvenal de Sousa estava conduzindo resíduos sólidos para o lado externo da unidade, quando se aproveitou de um descuido da escolta e se evadiu da prisão, por volta das 10h43min.

A fuga mobilizou agentes da Coordenadoria de Inteligência da SAP, que iniciaram imediatamente as buscas. O detento foi recapturado por volta das 13h15min, ainda dentro do perímetro do complexo prisional.

As diligências contaram com apoio de drones e de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). Um vídeo divulgado pela SAP mostra parte da operação que resultou na recaptura do interno.

Preso perderá benefícios e responderá pelo ocorrido

De acordo com a SAP, Breno Juvenal de Sousa perderá o direito de permanecer classificado para o trabalho externo por ter abusado da confiança concedida pelo Estado.

“O interno responderá pelo ato, e a Secretaria já iniciou a apuração completa do caso”, informou a pasta.