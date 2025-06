Universitário é preso com 40 mil 'nudes' usados para extorsão e venda em sites de pornografia

Lucas Faustino Araújo, 27 anos, estudante do penúltimo semestre de Ciências da Computação, foi preso nessa segunda-feira (9), em Aracoiaba, no interior do Ceará. Ele é suspeito de extorquir, ameaçar, expor e vender imagens íntimas de diversas mulheres em sites pornográficos e plataformas como o OnlyFans.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foram encontrados, com o suspeito, arquivos com mais de 40 mil fotos íntimas. No entanto, até agora, a Polícia identificou apenas 15 dessas vítimas.

À TV Verdes Mares, o delegado Valdir Passos, do 5º Distrito Policial, responsável pelas investigações, informou haver indícios de que Lucas ganhava dinheiro com a comercialização das imagens. "Ele monetizava. Temos indícios que apontam que ele monetizava isso. Depois que estava com as fotos, criava perfis para a venda", comentou.

Como os crimes eram praticados?

O estudante se passava por mulher em redes sociais e aplicativos de relacionamento. Quando conseguia a confiança das vítimas, solicitava fotos íntimas para marcar encontros. Na posse dos "nudes", ele iniciava as ameaças e extorsões para que o material não fosse divulgado em faculdades, igrejas e outros locais frequentados pelas mulheres.

Quem não aceitava era denunciada nas redes sociais e chegava até a ser banida, além de ter suas imagens divulgadas ou vendidas em plataformas de pornografia.

De acordo com os investigadores, o material encontrado com o universitário — que é desenvolvedor de softwares e estava sendo procurado desde 2021 — ainda será periciado.