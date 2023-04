Homem que se passava por mulher para pedir vídeos pornográficos para crianças é alvo da PF

A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão contra um homem de Acaraú, no Interior do Ceará, nesta quarta-feira (5), em ação de combate à exploração sexual. O suspeito utilizava um perfil falso de mulher, em rede social, para atrair crianças e adolescentes com objetivo de induzi-las a produzir material pornográfico.

Ao todo, mais de 200 arquivos ilícitos foram encontrados pela Polícia Federal. A ação faz parte das operações "Salvaguarda" e "Destronado".

Na mesma iniciativa, um segundo suspeito, localizado em Fortaleza, utilizava perfis em outras redes sociais para vender mídias de cunho sexual ao público, inclusive contendo pornografia infantil.

Penas de até 10 anos de prisão

Os investigados responderão pelo cometimento, em tese, dos crimes de armazenamento e divulgação de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, com penas de até 10 anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados no material digital apreendido.

As investigações continuam com análise do material apreendido. Os nomes das operações remetem à proteção e garantia concedidas por autoridade ou instituição e ao nome de usuário do suspeito na internet.

