Garçom matou mulher com golpe único de canivete que atingiu artéria, após discussão em Fortaleza

Uma discussão em um posto de combustíveis em Fortaleza entre um homem e uma mulher. Ela o agride com um tapa, e ele reage com um golpe único e fatal, com um canivete. De acordo com laudo elaborado pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce), o garçom Eberson de Oliveira Matos, de 51 anos, matou Fabills Felipe de Almeida, 37, com um objeto pérfuro-cortante, que atingiu artéria e veia axilares esquerdas - acima do coração.

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, Eberson foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por homicídio qualificado (por motivo futil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima), no dia 23 de março deste ano, e virou réu na Justiça Estadual (isto é, a denúncia do MPCE foi recebida), no dia seguinte.

Conforme a denúncia, o acusado - conhecido como 'Tio Paulista' - ingeria bebidas alcoólicas em um posto de combustíveis, na Avenida Osório de Paiva, em Fortaleza, na tarde de 4 de março último, quando Fabills pediu que ele falasse mais baixo no celular. Revoltado, o homem teria chamado a mulher de "vagabunda e rapariga".

Legenda: A vítima tinha 37 anos e estava indo ao trabalho Foto: Reprodução

"Logo em seguida, o acusado foi retirado da loja de conveniência, mas permaneceu na parte exterior do posto de combustíveis, pois desejava se confrontar com a vítima quando de sua saída. Vale notar que o acusado estava de posse de um canivete, contudo não o mostrou para ninguém, pois pretendia surpreender a vítima no confronto em seguida", narrou o MPCE.

Imagens de uma câmera de segurança do posto mostram a mulher indo ao encontro do homem para "tomar satisfação". Nas imagens, é possível ver Fabills desferir um tapa em Eberson, que reage com um golpe de canivete. A mulher foi socorrida e levada ao hospital, mas morreu dois dias depois.

Veja o vídeo do crime:

O Laudo Cadavérico, elaborado pela Pefoce, apontou que Fabills Felipe de Almeida foi morta por "choque hipovolêmico por lesão de artéria e veia axilares esquerdas", causado por "instrumento pérfuro-cortante".

Ministério Público do Ceará Em denúncia O acusado assumiu o risco de matar a vítima. O acusado nada fez para remediar seu ato irresponsável, de modo que não demonstrou qualquer arrependimento naquele momento. O ferimento atingiu artéria e veia axilares esquerdas. Não se trata apenas de falta de sorte da vítima ou mera imprudência do acusado: o réu Eberson, v. “Tio Paulista”, atingiu a vítima em local nobre do corpo, portanto, teria que antever a possibilidade de causar a sua morte."

Acusado diz que foi xingado por vítima

O garçom Eberson de Oliveira Matos se apresentou à Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e foi preso, por força de um mandado de prisão, no dia 9 de março deste ano, cinco dias depois do crime. A defesa do acusado não foi localizada para comentar o caso.

Os investigadores descobriram que Eberson é natural de São Paulo e que, no seu Estado de origem, já respondeu a processos criminais por latrocínio e crimes do Sistema Nacional de Armas.

Ao ser interrogado no 5º DP (Parangaba), o acusado afirmou que, durante a discussão com a vítima, ela disse que "quem fala alto aqui é cearense, paulista não" e que ainda o xingou, enquanto ele falava com familiares ao telefone.

Sobre o uso do canivete, Eberson alegou que não percebeu onde atingiu a mulher. Ele contou à Polícia ainda que se escondeu em um terreno, próximo ao local do crime, por dois dias, e depois fugiu para o Município de Santa Quitéria, no Interior do Ceará, até voltar a Fortaleza para se entregar.

