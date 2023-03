Mulher reage a assédio na rua e morre após levar facada no bairro Parangaba, em Fortaleza

Uma mulher de 37 anos morreu com golpes de faca após reagir ao assédio praticado por um homem no bairro Parangaba, em Fortaleza. A vítima foi assassinada em frente a um estabelecimento comercial quando resolveu confrontar o homem.

O caso ocorreu no dia 4 de março. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) confirmou que a mulher foi lesionada com "objeto perfurocortante".

Câmera gravou o crime; assista:

Vídeo de câmera de segurança mostra o momento do crime. A mulher interrompe seu trajeto e volta para brigar com o homem e acaba dando um tapa nele, que tira uma faca de seu bolso e desfere o golpe nela.

A mulher chegou a ser socorrida a uma unidade hospitalar, mas faleceu dois dias depois, em decorrência dos ferimentos.

"Diligências e oitivas estão em andamento visando identificar a autoria do crime, bem como elucidar o caso. As investigações estão a cargo do 5º DP", diz a PC-CE.