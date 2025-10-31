Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Foto que contém VLT em movimento em estação ferroviária de Fortaleza. Pessoas aguardam sentadas na estação.

Negócios

Projeto prevê VLT da Parangaba ao Conjunto Ceará com investimento de R$ 1,2 bilhão

Estudo de demanda analisa propostas que devem entrar em vigor nos próximos 30 anos.

Luciano Rodrigues 30 de Outubro de 2025
Foto de operação do Ibama na Feira da Parangaba, em Fortaleza. Na foto está uma servidora do Ibama segurando gaiolas, e ao fundo há um homem algemado no chão.

Segurança

Operação do Ibama na Feira da Parangaba multa 34 pessoas em R$ 465 mil por tráfico de animais

Quatro traficantes de animais foram presos pela Polícia Civil em Fortaleza

Redação 05 de Outubro de 2025
Corpo de mulher é localizado dentro da Lagoa da Parangaba, em Fortaleza

Segurança

Corpo de mulher é localizado na Lagoa da Parangaba, em Fortaleza

Vítima não foi identificada formalmente, mas investigações da morte ficarão a cargo da Delegacia do 5º Distrito Policial

Redação 15 de Setembro de 2025
Foto que contém várias revendedoras de veículos na avenida José Bastos

Negócios

Com 120 lojas de carros, avenida José Bastos é conhecida como corredor do automóvel desde os anos 70

Luciano Rodrigues 04 de Setembro de 2025
Policial retirando droga escondida de dentro de gabinetes de computadores

Segurança

Polícia Civil apreende cerca de 230 kg de drogas escondidos em gabinetes de computadores

Carga com skunk e cocaína é orçada em mais de R$ 5,4 milhões

Redação 11 de Julho de 2025
Imagem mostra VLT

Opinião

Consórcio vence licitação de R$ 180 milhões para trecho do VLT entre Aeroporto e Castelão

Projeto contempla a implantação de duas novas estações, CEU (Condomínio Espiritual Uirapuru) e Castelão

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 03 de Julho de 2025
Cantor Zé Vaqueiro no palco do aniversário de 299 de Fortaleza, no bairro Parangaba. Na foto, ele aparece de blusa preta, boné, relógio, fone de ouvido e microfone na mão

Opinião

Zé Vaqueiro diz que vai ultrapassar marca de 50 shows agendados no período de São João; assista

Forrozeiro irá lançar feat com Xand, além de um álbum ainda em abril

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 13 de Abril de 2025
Danieze Santiago e Zé Vaqueiro animaram festa de aniversário dos 299 anos de Fortaleza, realizada no bairro Parangaba

É Hit

Zé Vaqueiro e Danieze Santiago comandam o aniversário de Fortaleza na Parangaba; veja imagens

A programação dos 299 anos da Capital segue neste domingo (13), no Aterrinho da Praia de Iracema

João Lima Neto e Luana Severo 12 de Abril de 2025
Carros, arma e aparelhos celulares apreendidos em operação

Segurança

Criminosos sequestram pastora, são perseguidos e confrontam polícia em Fortaleza

Homens tentaram fugir a pé do local do crime

João Lima Neto 04 de Abril de 2025
Equipe do Corpo de Bombeiros fez atendimento de pessoas que passaram mal

Ceará

Metrô de Fortaleza sofre falha mecânica, passageiros passam mal com calor e linha sul é suspensa

Corpo de Bombeiros ajudou na retirada e nos primeiros socorros de usuários de modal

João Lima Neto 09 de Outubro de 2024
1 2 3