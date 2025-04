Criminosos sequestram pastora, são perseguidos e confrontam polícia em Fortaleza

Uma pastora foi sequestrada por um grupo criminoso no bairro Guararapes, em Fortaleza, na noite dessa quinta-feira (3). A ocorrência ocorreu às 23h, após Simone Pereira, de 51 anos, sair de uma reunião semanal com mulheres. Dois homens foram presos pelo crime.

"Estava saindo de encontro no Guararapes, quando fui pegar o carro e fui abordada com uma arma pelos dois elementos. Um deles assumiu a direção e outro me jogou para o banco de trás do carro", contou Simone ao Diário do Nordeste. A religiosa é do Rio de Janeiro e mora na Capital cearense há dois anos.

Durante cerca de 40 minutos, Simone lembrou que eles fizeram transferências bancárias de contas no celular dela. "Um deles queria me levar em um posto de conveniência para tentar sacar mais dinheiro em caixa eletrônico", detalhou a vítima.

Após tentarem fazer pix e outras movimentações, outro veículo se aproximou do carro da pastora. "O cara que estava no meu carro falou para eles que já tinham tirado dinheiro suficiente para poder liberar a vítima".

Simone afirmou ter sido abandonada em uma rua deserta no bairro Cajazeiras. Ela pediu ajuda de um comerciante e conseguiu ligar para o marido: "Eu só estava com a Bíblia na mão, mas fui ajudada pelo comerciante".

Perseguição policial

Moradores do condomínio de Simone, além do marido, acionaram a polícia pelo 190. O carro foi identificado pelas câmeras do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) na avenida Perimetral, no bairro Mondubim. Diante das informações, a equipe policial montou um ponto de interceptação nos cruzamentos da Rua Cônego de Castro com a Avenida Perimetral.

Ao localizar o veículo suspeito, foi dada ordem de parada, não obedecida pelos ocupantes, o que resultou em um acompanhamento por diversas ruas dos bairros Vila Peri, Vila Manoel Sátiro e Parangaba.

Troca de tiros

Durante a fuga, os suspeitos efetuaram disparos contra a composição policial. Com o apoio de outras viaturas, foi montada uma barreira na rua Cônego de Castro, próximo de uma instituição de ensino, mas os criminosos conseguiram romper o bloqueio e seguiram até o bairro Couto Fernandes.

Na Rua Gandola, os suspeitos subiram a calçada e colidiram o veículo. Após o impacto, três homens tentaram fugir a pé, sendo que um dos ocupantes disparou novamente contra os policiais, que reagiram à agressão.

Na ação, dois indivíduos foram detidos, ambos com ferimentos superficiais. As equipes do Comando Tático Motorizado (Cotam), do Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) e de outras unidades da área realizaram diligências, localizando quatro aparelhos celulares, mas não conseguiram capturar um terceiro suspeito que conseguiu fugir por vielas da região.

Durante a busca no interior do veículo, os policiais apreenderam um simulacro de pistola. O atendimento médico no local foi realizado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu um dos suspeitos feridos ao Instituto Dr. José Frota (IJF).

A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial, onde os dois suspeitos foram autuados por roubo com privação de liberdade.