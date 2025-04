Polícia Civil indicia ex-namorado de Beatriz Miranda por matar a influenciadora enforcada com cinto de segurança

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) concluiu relatório de investigação e indiciou Antônio Lício Morais da Costa pela morte da ex-namorada dele, a influenciadora Beatriz Miranda.

O crime ocorreu no último sábado (29), em Maracanaú. O Diário do Nordeste teve acesso ao documento enviado ao Poder Judiciário nesta quinta-feira (3).

Investigadores ouviram pessoas ligadas ao suspeito e à vítima, que foram unânimes ao relatar que eles mantinham um "relacionamento violento e conturbado".

No dia do crime, Lício teria convencido Beatriz a ir encontrá-lo "sob o pretexto de irem juntos a uma festa", mas no caminho assassinou a jovem.

A defesa de Antônio Lício não foi localizada pela reportagem. O espaço segue aberto para futuras manifestações dos advogados.

Antônio Lício foi preso em flagrante no último sábado (29) e disse aos policiais que "agiu por impulso".

Beatriz foi morta enforcada com o cinto de segurança em um carro em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Ele também ateou fogo no veículo com o corpo da ex-namorada dentro. As chamas foram apagadas por uma guarnição do Corpo de Bombeiros.

A Justiça Estadual decretou a prisão preventiva do suspeito, em audiência de custódia. Na versão de Antônio Lício, ele estava sendo ameaçado pela influenciadora.

Na audiência de custódia, realizada no sábado (29), ele disse que o casal já estava em atrito e que a vítima teria, pouco antes do assassinato, “passado a lhe ameaçar de forma subliminar, dizendo que faria algo com ele”.

DENÚNCIAS E AGRESSÕES

Depois de uma briga do casal, que foi postada por Lício nas redes sociais, Beatriz dos Anjos Miranda foi procurada pela reportagem do Diário do Nordeste.

Na conversa, que aconteceu dois dias antes de ela ser morta, a jovem disse que vinha sofrendo violência doméstica.

A influenciadora digital falou que discutiu com o namorado inicialmente pelas redes sociais, e Antônio Lício teria dito que ia matá-la.

"Ele falou que ia me matar, que ia acabar com a minha vida", revelou a jovem.

Na entrevista ao Diário do Nordeste, Beatriz Miranda também contextualizou que o casal estava junto há cerca de 9 meses e que costumava brigar: "A gente vem ficando, nos juntamos, separamos um milhão de vezes, voltamos. Sempre tinha esses conflitos. Quando não era agressão da parte dele, era da minha parte. Sempre um tentando revidar com o outro".

Na ocasião, a reportagem procurou Lício, mas ele não respondeu as mensagens.

O Diário também procurou a Polícia, mas foi informado que as partes não registraram a ocorrência e a matéria não foi publicada.

A Polícia Militar chegou a ir na casa da influenciadora. No entanto, segundo a PM, as partes decidiram não representar uma contra a outra, segundo a Corporação.

QUEM ERA A INFLUENCER BEATRIZ MIRANDA

A cearense criadora de conteúdo tinha mais de 1 milhão de seguidores num aplicativo de vídeos e mais de 37,6 milhões de curtidas, e outros 95 mil seguidores em outra rede social.

Ela divulgava piadas, viagens e outros conteúdos nas suas redes.

Bia também compartilhava sua rotina com o então companheiro, Lício Morais, 20 anos. Ela já estava na internet há quase 4 anos, e era mãe de duas meninas.

Legenda: A jovem divulgava conteúdos em redes sociais e tinha duas filhas Foto: Arquivo Pessoal

Com vídeos que variam entre 300 mil a mais de 6 milhões de views, a influenciadora descrevia que "trabalhava duro" e que tinha “conteúdos novos todos os dias” para manter os seguidores engajados.

Os conteúdos eram voltados para danças ou algum tipo de situação voltada ao dia dia, até mesmo algumas postagens sobre a própria repercussão de uma discussão com o então namorado.

