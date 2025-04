Polícia Militar atendeu ocorrência de briga de influenciadores dois dias antes de jovem ser assassinada pelo ex no Ceará

O casal de influenciadores digitais Beatriz dos Anjos Miranda, de 24 anos, e Antônio Lício Morais da Costa, 20, teve uma briga na última quinta-feira (27), dois dias antes da jovem ser assassinada pelo companheiro, dentro de um carro, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A Polícia Militar do Ceará (PMCE) atendeu a ocorrência, mas as partes decidiram não representar uma contra a outra, segundo a Corporação.

Vídeos publicados nas redes sociais, naquela quinta-feira, mostravam Beatriz Miranda e Antônio Lício discutindo, na casa da mulher, em Pacatuba, também na Região Metropolitana de Fortaleza. A briga teria sido causada por ciúmes.

Em um certo momento, a jovem acertou o namorado com golpes de tesoura, na mão e na perna. O influenciador começou a sangrar. Devido aos gritos, vizinhos acionaram o Polícia Militar.

A PMCE confirmou, por nota, que "foi acionada, no último dia 27 de março, para atender a uma ocorrência de lesão corporal no bairro Pavuna, em Pacatuba". "No local, as partes envolvidas recusaram-se a representar uma contra a outra. Na ocasião, os policiais orientaram ambos a registrarem o Boletim de Ocorrência", acrescentou a Instituição.

Dois dias depois, Beatriz Miranda foi encontrada morta, enforcada pelo cinto de segurança, dentro de um carro em chamas, em Maracanaú. Antônio Lício foi preso em flagrante pela Polícia Militar e autuado por feminicídio, na delegacia da Polícia Civil do Ceará (PCCE). A Justiça Estadual decretou a prisão preventiva do suspeito, em audiência de custódia. O jovem confessou o crime e alegou que "agiu por impulso" e que estava sendo ameaçado pela namorada.

Denúncias de agressões

Beatriz dos Anjos Miranda procurou a reportagem do Diário do Nordeste, na última quinta-feira, para denunciar que sofreu violência doméstica. A influenciadora digital relatou que, naquele dia, discutiu com o namorado inicialmente pelas redes sociais, e Antônio Lício teria dito que ia matá-la. "Ele falou que ia me matar, que ia acabar com a minha vida", revelou a jovem.

Segundo Beatriz, o companheiro pediu uma corrida em um carro por aplicativo para persegui-la, em seguida. Ele conseguiu interceptá-la, e eles conversaram. Depois, o casal foi para a residência da jovem, onde aconteceu a briga, filmada por Lício e publicada nas redes sociais.

A influenciadora reconheceu que brigou com o namorado por ciúmes, em razão dele estar conversando com outras mulheres nas redes sociais. "Eu me revoltei, perdi um pouco o controle. Fiquei tacando uma tesourinha, e talvez pegou de mau jeito e furou a pele dele. Ele pediu para os vizinhos chamarem a Polícia. A polícia foi até o local, ele falou que queria ir para a delegacia. Depois, ele falou que não queria mais, porque queria ficar lá em casa pra se resolver comigo", disse Beatriz.

A reportagem tentou contato com Antônio Lício na mesma quinta-feira, dia da briga, mas não conseguiu. Nas redes sociais, o influenciador mostrou a mão ensanguentada e disse que Beatriz tentou matá-lo. "Só que eu pedi forças ao pessoal, que chamou a Polícia", afirmou.

Lício criticou a equipe policial que atendeu a ocorrência, pois os militares estariam "indo pelo lado dela" e teriam "tirado onda com minha cara", segundo o jovem, em razão dele ter sido ferido por uma mulher. "Aí se eu meto uma mãozada no pé do ouvido dela, eu que sou errado, eu que sou aquilo outro", continuou.

O influenciador afirmou ainda que denunciaria a namorada à Polícia Civil pelas agressões. Ao ser interrogado depois de ser preso pelo homicídio, ele informou que foi ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrar o caso. Porém, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) respondeu, por nota, que, "sobre a denúncia de lesão corporal, publicada nas redes sociais pelas partes envolvidas, não foi registrado nenhum procedimento, nesta semana, comunicando a situação à PCCE".

"Vou denunciar essa... (palavra de baixo calão contra a namorada) porque ela não tem direito de fazer isso comigo, não. Toda vida, isso. Eu sempre passo a mão na cabeça dela. Sempre deixei de ir na delegacia por causa dela. Mas agora vai ser 'sal', vai ser cobrada toda injustiça que ela fez comigo", falou Antônio Lício Morais da Costa em vídeo publicado nas redes sociais, dois dias antes de matar a namorada.

Na entrevista ao Diário do Nordeste, Beatriz Miranda também contextualizou que o casal estava junto há cerca de 9 meses e que costumava brigar: "A gente vem ficando, nos juntamos, separamos um milhão de vezes, voltamos. Sempre tinha esses conflitos. Quando não era agressão da parte dele, era da minha parte. Sempre um tentando revidar com o outro".

A reportagem apurou que o casal teve outra briga em setembro do ano passado, no Município de Horizonte, ocasião em que Antônio Lício também foi ferido por Beatriz Miranda e chegou a denunciar o caso à Polícia Civil. Entretanto, duas semanas depois, o jovem foi à delegacia para pedir pelo fim da representação criminal contra a namorada.