Atirador que matou empresários turistas na Praia do Futuro é preso em Sergipe

O autor dos disparos que matou dois empresários turistas na Praia do Futuro, no dia 1º de abril deste ano, foi preso na noite dessa quinta-feira (24). O suspeito foi capturado na cidade de Indiaroba, em Sergipe. Contra o homem, que não teve o nome divulgado, havia um mandado de prisão preventiva.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a captura aconteceu por meio de uma ação conjunta entre as forças de Segurança do Ceará, de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Horas após o duplo homicídio, outros dois suspeitos pelo crime já tinham sido presos em flagrante.

Segund a SSPDS, o terceiro capturado foi o responsável direto pelas mortes. Ele desembarcou no Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, horas antes da prática criminosa e, recebeu das mãos dos comparsas, uma motocicleta e a arma de fogo utilizada para praticar o crime.

O atirador foi levado até a barraca de praia onde estavam os turistas vítimas e passou a persegui-los.

"O alvo é natural da cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana de Recife, motivo pelo qual os policiais civis cearenses se deslocaram até lá. Após perceber que estava prestes a ser capturado pelos agentes das Forças de Segurança cearense, ele empreendeu fuga em um veículo, indo em direção ao Estado da Bahia. Ainda assim, ele foi interceptado durante o trajeto no interior sergipano, em uma ação integrada que envolveu a PCCE, PCPE, PCAL, PCSE, PRF, PMAL e PMSE", disse a Secretaria.

O homem ainda chegou a apresentar documento falso e, com isso, também foi autuado em flagrante.

Legenda: O terceiro suspeito pelo crime foi preso nessa quinta-feira (24) Foto: Divulgação/SSPDS

QUEM SÃO AS VÍTIMAS

Foram assassinados a tiros no dia 1º de abril de 2025 os empresários gaúcho André Luís Guellen e o carioca Renato Faria de Azeredo. Eles trafegavam em uma caminhonete Toyota Hilux e eram envolvidos no ramo das 'casas de apostas' e 'rinhas de galo'.

O delegado Ícaro Coelho, titular da 10ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) disse, em coletiva de imprensa quando da prisão dos primeiros suspeitos, que as vítimas não moravam no Ceará. A ligação do empresário do Rio Grande do Sul com o Estado se devia a ele ser casado com uma cearense.

Ainda conforme o delegado, "não existem participações diretas de facções criminosas locais com este crime". Os dois empresários já tinham antecedentes criminais, como porte ilegal de arma de fogo e maus-tratos a animais.

PRIMEIROS PRESOS

Os dois primeiros presos pelas mortes são primos e foram capturados em Pernambuco. Conforme as investigações policiais, a dupla veio ao Ceará para cometer o crime e voltou para Pernambuco logo em seguida.

