Estátua de Cristo Redentor em praia no CE é destruída e enterrada em quintal

A estátua do Cristo Redentor de Lagoinha, em Paraipaba (CE), foi encontrada destruída e enterrada no quintal de uma residência, na madrugada deste sábado (12). A imagem foi localizada por uma equipe da Polícia Militar do Estado (PMCE), após investigação sobre o furto da escultura.

Feita de bronze, a imagem havia sido doada à comunidade na década de1990 pela freira Irmã Maria. Uma das hipóteses da polícia é de que haveria o derretimento do material a fim de vendê-lo para fins comerciais.

Após a análise de câmeras de segurança, conseguiram localizar um suspeito, que desceu em direção à praia com um carro e retornou cerca de uma hora depois, durante a madrugada.

Com base nesse cruzamento de informações, a polícia chegou até o imóvel do homem, na rua do Cacimbão dos Tabosas. A investigação aponta a participação de pelo menos quatro pessoas no furto.

Veja também Segurança Advogado que deu tapa em colega de profissão em Fortaleza é afastado pela OAB Ceará Segurança Em nova decisão, Juiz ordena que 'Fuminho', aliado de 'Marcola', fique em presídio federal e não seja trazido para o CE

Busca pela estátua desaparecida

Durante o interrogatório à polícia, o homem negou envolvimento com o caso e disse ter ido à praia para “namorar”. No entanto, seu depoimento apresentou contradições que foram reforçadas por falas de outras testemunhas.

Assim, no quintal da casa, a equipe notou uma área de terra recentemente remexida. Ao escavar o local, encontraram os pedaços da escultura, que havia sido quebrada, possivelmente para facilitar o transporte.

Os fragmentos foram recolhidos e encaminhados para perícia. Posteriormente, a estátua será levada a um centro especializado, onde passará por tentativa de restauração.

As investigações seguem para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no crime.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.