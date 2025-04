Polícia Civil investiga assassinato de funcionária da Prefeitura de Eusébio, enquanto dormia em casa

Uma idosa de 64 anos teve a casa invadida e foi assassinada a tiros, enquanto dormia, na madrugada de 5 de abril último, no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Passados 15 dias, ninguém foi preso ainda pelo crime. O caso é investigado pela Delegacia Metropolitana de Eusébio, da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

Maria Madalena Marques Matsunobu era funcionária da Secretaria da Cultura do Eusébio e presidente da Associação de Artesãos do Eusébio (Aarte). Ela morava sozinha, na Rua das Rosas, bairro Urucunema.

A reportagem apurou que a ação criminosa foi silenciosa: o criminoso arrombou a porta da casa, foi até o quarto da idosa e efetuou os disparos para matá-la. Depois, ele fugiu.

Na manhã seguinte, familiares e amigos estranharam a falta de comunicação de Maria Madalena e foram até a residência. O portão estava aberto, com sinais de arrombamento, e a mulher já estava morta, na cama onde dormia.

Uma familiar de Madalena, que não quis se identificar, espera uma resposta rápida da Polícia Civil, para descobrir a motivação e a autoria do crime: "Ela tinha uma índole e um caráter reconhecidos, tinha trabalhos conhecidos no Eusébio e era engajada em trabalhos voluntários. Queremos uma resposta da Polícia".

Veja também Segurança Homem que matou a mulher e as duas filhas em Fortaleza é absolvido após alegar insanidade mental Segurança Quatro acusados de matar policial com tiro na cabeça em assalto em Fortaleza são absolvidos

O que diz a Polícia Civil?

Questionada sobre o andamento da investigação e a motivação do crime, como também se algum suspeito foi preso, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que "a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias de um homicídio, registrado no dia 5 de abril deste ano, no município de Eusébio - Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13) do Estado".

"De acordo com as informações policiais, a vítima, uma mulher de 64 anos, foi localizada sem vida e com lesões a bala em uma residência do bairro Urucunema", confirmou a SSPDS.

Legenda: A família de Maria Madalena Marques Matsunobu pede respostas à Polícia sobre a motivação e a autoria do crime Foto: Reprodução

Segundo a Pasta, "equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para a ocorrência e colheram indícios que auxiliarão nas investigações. A Delegacia Metropolitana de Eusébio realiza diligências para elucidar a ação criminosa".

A Secretaria da Segurança indicou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais".

As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/." SSPDS Em nota

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-7346, da Delegacia Metropolitana de Eusébio. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Pasta.