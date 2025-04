Advogado que deu tapa em colega de profissão em Fortaleza é afastado pela OAB Ceará

A OAB-CE afastou o advogado que agrediu Frederico Perez Silveira, também advogado, na tarde dessa quinta-feira (10), em uma discussão em frente à Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (Caace), em Fortaleza.

“Além da suspensão com prazo máximo de um ano, ou até que a medida venha a ser substituída por suspensão preventiva [...] ficou determinada a comunicação da decisão ao Poder Judiciário e a todos os órgãos da OAB, para registro no Cadastro Nacional de Advogados (CNA) e no Cadastro Nacional de Sanções Disciplinares”, informou a entidade.

As cenas de violência foram registradas ao lado do Fórum Clóvis Beviláqua. Um vídeo enviado ao Diário do Nordeste mostra o momento em que um dos profissionais grita e dá um tapa no colega. Na sequência, os dois caem e as agressões continuam, com chutes. Homens que presenciaram a violência intervieram e deram fim à confusão.

Frederico contou à reportagem, ainda na noite de quinta, que apresentou uma denúncia ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/CE e que também já registrou um Boletim de Ocorrência.

A OAB informou ainda que, "diante da gravidade das condutas narradas, que evidenciam atos incompatíveis com o exercício da profissão, inidoneidade moral e outras infrações éticas, a Ordem reafirma a defesa do bom nome da advocacia e da preservação do respeito social que a profissão requer”.

