Cão farejador encontra cocaína e Polícia Civil apreende suspeito de tráfico de drogas em Penaforte

Na madrugada deste sábado (12), as Polícias Militar e Civil do Ceará (PCCE) prenderam em flagrante um homem acusado de tráfico de drogas. A ação ocorreu no município de Penaforte e contou com o apoio de um cão farejador, que localizou 100 g de cocaína em um imóvel onde o suspeito estava.

Conforme os investigadores, equipes da Delegacia Municipal de Penaforte acompanhavam, por volta das 1h, uma movimentação suspeita de um motociclista em uma residência.

Ele entrava e saía da própria casa, durante a madrugada, supostamente para comercializar entorpecentes pela região. Diante das suspeitas, uma equipe da PM foi acionada e forneceu apoio necessário para que fosse possível a entrada no endereço em segurança.

Os policiais civis e militares solicitaram a entrada na residência e, com a ajuda de um cão farejador, conseguiram encontrar 100 g de cocaína dentro de uma mala, além de uma balança de precisão e 50 invólucros vazios, para acondicionamento da droga.

Imediatamente, o dono do imóvel, um homem, de 35 anos, com passagem como usuário de drogas recebeu voz de prisão.

O suspeito e o material ilícito foram conduzidos pelos agentes das Forças de Segurança até a Delegacia Municipal de Penaforte.

Ele foi autuado pela prática de tráfico de drogas e colocado à disposição da Justiça.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3559-1681, da Delegacia Municipal de Penaforte. O sigilo e o anonimato são garantidos.