Metrô de Fortaleza sofre falha mecânica, passageiros passam mal com calor e linha sul é suspensa

Passageiros do Metrô de Fortaleza (Metrofor) passaram por um susto após uma falha mecânica de um dos trens do serviço de transporte, na manhã desta quarta-feira (9). Jovens, idosos e até uma gestante ficaram presos na composição por alguns minutos e chegaram a passar mal com o calor.

Segundo relatos de passageiros enviados ao Diário do Nordeste, o trem saiu de Maracanaú, na Região Metropolitana, sem apresentar nenhum problema. Ao chegar em trecho próximo à estação do bairro Parangaba, em Fortaleza, houve a paralisação do serviço.

Veja relato de passageira:

Com a demora do retorno da linha, passageiros decidiram descer do trem e caminhar até a estação, enquanto outros pularam a grade de proteção para deixar o local.

A gerente de comunicação Adelia Wirtzbiki, 28, foi uma das passageiras presas no metrô. Grávida, ele não desceu do vagão pela mobilidade reduzida.

"A linha estava saindo de Maracanaú no sentindo Parangaba. Quando chegou aqui, como se fosse uma subida entre a Vila Peri e Parangaba, o metrô parou. Deu uma pane elétrica, deu algum problema, as pessoas começaram a passar mal e acionaram a trava de segurança para abrir as portas", relatou Adelia.

Por volta de 8h, homens do Corpo de Bombeiros chegaram ao local para atender passageiros que passaram mal com o calor. Um dos passageiros teve crise de asma, segundo a corporação. Os agentes de segurança ainda abriram as grades de proteção para facilitar a saída de todos do local.

Linha sul suspensa

O Metrofor informou, por meio de nota, que uma equipe de manutenção foi enviada ao local para atender a demanda de "uma composição de trens com falha mecânica".

"Após alguns minutos, foi iniciado o procedimento de retirada dos passageiros de dentro do trem, de forma segura - medida que contou com o apoio dos Bombeiros", informou a direção do metrô.

A operação da Linha Sul chegou a ser suspensa por alguns minutos. Às 9h58, com a remoção do trem avariado, a via-férrea foi liberada para o fluxo dos demais trens.

"Neste momento, a Linha Sul funciona com 4 composições, enquanto a 5ª passa por manutenções", informou o Metrofor.