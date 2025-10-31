Diário do Nordeste
Foto que contém VLT em movimento em estação ferroviária de Fortaleza. Pessoas aguardam sentadas na estação.

Negócios

Projeto prevê VLT da Parangaba ao Conjunto Ceará com investimento de R$ 1,2 bilhão

Estudo de demanda analisa propostas que devem entrar em vigor nos próximos 30 anos.

Luciano Rodrigues 30 de Outubro de 2025
Vídeo metrofor 2

Ceará

Falha em freio provoca fumaça e passageiros são evacuados de metrô em Fortaleza

Sirenes de alerta foram acionadas em estação do Benfica

Beatriz Rabelo 09 de Outubro de 2025
Foto que contém passageiros entrando em linha de metrô em Fortaleza

Negócios

Unificação das Linhas Leste e Oeste do Metrofor prevê ligação entre Caucaia e Centro de Eventos

Conexão pode criar maior linha de metrô do Norte-Nordeste do Brasil, com 32 km de extensão

Luciano Rodrigues 08 de Setembro de 2025
Colisão VLT e caminhão em Fortaleza

Ceará

Caminhão colide contra trem do VLT em cruzamento de Fortaleza

Testemunhas relataram que as sinalizações da passagem de nível estavam em pleno funcionamento no momento da ocorrência

Carol Melo 01 de Setembro de 2025
Metrô de Fortaleza

Segurança

Corpo de homem é encontrado em túnel do metrô de Fortaleza

A vitima estava em região de acesso proibido, próximo à estação Benfica, e apresentava lesões causadas por objeto perfurocortante

Bergson Araujo Costa 28 de Junho de 2025
Imagem da via liberada na Av. Santos Dumont em construção, carro preto e sinalização de trânsito; trecho entre as ruas Nunes Valente e Tibúrcio Cavalcante volta a receber veículos a partir deste sábado (21).

Ceará

Tráfego é parcialmente liberado na Av. Santos Dumont após conclusão de trecho de obra no Metrofor

Trecho entre as ruas Nunes Valente e Tibúrcio Cavalcante volta a receber veículos a partir deste sábado (21), segundo a Seinfra

Amanda Andrade* 21 de Junho de 2025
Foto de Elmano de Freitas usando terno com gravata cinza em um fundo cinza. No vídeo ele fala sobre uma reunião com o BNDES e anuncia investimento para o Ceará

Negócios

Elmano anuncia R$ 211 mi para saneamento na Beira-Mar e obras em Maracanaú, Maranguape e Crateús

Ainda conforme o governador, está em negociação com o BNDES a liberação de mais recursos para a obra do Metrô de Fortaleza (Metrofor)

Redação 16 de Junho de 2025
Trem do Metrofor em funcionamento com passageiros

Ceará

Saiba como ir de metrô para o São João de Maracanaú; haverá esquema especial neste mês

Haverá viagens nas madrugadas de sexta para sábado e de sábado para domingo durante todos os fins de semana de junho

Redação 03 de Junho de 2025
Foto que contém obras na estação Praça da Sé da Linha Leste do Metrofor, em foto de 2021. Ao fundo, a Catedral Metropolitana de Fortaleza

Negócios

De olho nas PPPs, Metrofor planeja retomar estações Sé, Luiza Távora e Leonardo Mota da Linha Leste

Ramal partindo do Centro em direção à área nobre de Fortaleza está com trabalhos concentrados na fase 1

Luciano Rodrigues 14 de Maio de 2025
Foto que contém uma tuneladora metroviária rompendo solo para passagem do metrô

Negócios

Linha Leste do Metrofor pode ganhar trecho até Messejana em futura fase

Não existe prazo, no entanto, para início da fase 2, que será iniciada a partir da estação Papicu

Luciano Rodrigues 13 de Maio de 2025
