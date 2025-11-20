Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Passageiro é preso por se masturbar em frente à mulher no metrô de Fortaleza

Esse é o 3º caso de importunação sexual registrado no Ceará entre terça (18) e quarta-feira (19).

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Segurança
Colagem mostra, à esquerda, imagem de homem flagrado se masturbando no metrô de Fortaleza em uma versão censurada, e, à direita, um veículo do metrô de Fortaleza.
Legenda: Vítima gravou crime e vigilantes agiram imediatamente, detendo o indivíduo.
Foto: Reprodução e Divulgação/Metrofor.

Um homem foi preso após ser flagrado se masturbando em um dos vagões da Linha Sul do metrô de Fortaleza. Ele praticou o ato libidinoso enquanto estava em frente a uma passageira, que filmou o crime. 

Segundo a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), o caso aconteceu na terça-feira (18), por volta das 13h40, e o indivíduo foi imediatamente detido por vigilantes ainda no interior do veículo

Acompanhados dos seguranças, o suspeito e a vítima desembarcaram na Estação Manoel Sátiro, onde agentes da Polícia Militar aguardavam para dar seguimento nos procedimentos. 

Os dois foram transportados à delegacia mais próxima para registrar a denúncia. O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes à PM e aguarda retorno. 

Ainda em nota, o Metrofor reforçou que casos de importunação sexual devem ser comunicados aos profissionais de segurança das estações e dos trens, "que estão preparados para agir imediatamente".

E destacou ainda que somente a vítima pode formalizar a denúncia desse tipo de crime. 

Três casos de importunação nesta semana

Essa é uma das três ocorrências de importunação sexual flagradas entre terça e essa quarta-feira (19) no Ceará. 

Em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), um motociclista foi registrado apalpando as nádegas de uma pedestre enquanto trafegava por uma rua do bairro Acaracuzinho. O caso é apurado pela Polícia Civil

Nesse mesmo dia, no Interior do Estado, um homem, de 32 anos, foi preso após ser flagrado cheirando uma mulher, sem consentimento, enquanto aguardava em um posto de saúde de Nova Olinda, na região do Cariri.

Ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil local, onde foi autuado pelo crime e está à disposição da Justiça.

Veja também

teaser image
Segurança

Mãe e filha são presas por furto de cartão e saques indevidos no Interior do Ceará

teaser image
Segurança

Três homens são mortos a tiros em frente a comércio, em Maranguape

O que é importunação sexual

A importunação sexual é o ato de “praticar, sem consentimento, um ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a si ou a terceiro”.

Criminalizado no Brasil desde setembro de 2018 pela Lei nº 13.718, pode render pena de 1 a 5 anos de prisão.

A importunação difere de assédio sexual, que está ligado ao uso de uma hierarquia para obter favorecimento sexual — como um professor que impõe relacionamento com uma aluna, por exemplo. Nesse caso, a pena prevista pelo Código Penal é de 1 a 2 anos de prisão.

Onde buscar ajuda no Ceará

Caso seja vítima de violência sexual, física, psicológica, emocional ou de qualquer gênero, a mulher pode e deve buscar auxílio da rede de proteção no Ceará.

  • 190 – Polícia Militar
  • Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher
  • Casa da Mulher Brasileira – Rua Tabuleiro do Norte, s/n. Bairro Couto Fernandes, Fortaleza, Ceará. Telefone: (85) 3108-2999
  • Casa da Mulher Cearense de Juazeiro do Norte – Av. Padre Cícero, 4501. Bairro São José. Telefone: (85) 98976-7750
  • Casa da Mulher Cearense de Quixadá – R. Luiz Barbosa da Silva, s/n. Bairro Planalto Renascer.
  • Casa da Mulher Cearense de Sobral – Av. Monsenhor Aloísio Pinto, s/n. Bairro Cidade Gerardo Cristino.
Assuntos Relacionados
Colagem mostra, à esquerda, imagem de homem flagrado se masturbando no metrô de Fortaleza em uma versão censurada, e, à direita, um veículo do metrô de Fortaleza.
Segurança

Passageiro é preso por se masturbar em frente à mulher no metrô de Fortaleza

Esse é o 3º caso de importunação sexual registrado no Ceará entre terça (18) e quarta-feira (19).

Carol Melo
Há 41 minutos
Foto mostra ponto comercial e os corpos dos homens mortos a tiros em Maranguape.
Segurança

Três homens são mortos a tiros em frente a comércio, em Maranguape

O triplo homicídio foi registrado no bairro Guabiraba.

Redação
Há 2 horas
Homem é preso após tocar e cheirar mulher em posto de saúde no CE
Segurança

Homem é preso após tocar e cheirar mulher em posto de saúde no CE

Caso foi registrado em Nova Olinda, na Região do Cariri.

Redação
20 de Novembro de 2025
Motociclista apalpa nádegas de mulher em rua de Maracanaú; vídeo
Segurança

Motociclista apalpa nádegas de mulher em rua de Maracanaú; vídeo

Câmeras flagram momento em que o homem comete a importunação sexual.

Theyse Viana
20 de Novembro de 2025
Foto mostra mãe e filha de costas após a prisão na Delegacia de Jucás.
Segurança

Mãe e filha são presas por furto de cartão e saques indevidos no Interior do Ceará

Dupla teria saqueado mais de R$ 2,5 mil da vítima.

Redação
20 de Novembro de 2025
A imagem mostra um homem realizando uma prova do Enem. É possível ver as mãos dele, a caneta e o caderno de provas.
Segurança

Médico é condenado pela Justiça por fraude ao Enem no Ceará

O acusado já atuou como secretário de Saúde de três cidades cearenses.

Messias Borges
20 de Novembro de 2025
Fachada do edifício da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do Ceará, com viaturas policiais e iluminação noturna.
Segurança

PM reformado é suspeito de matar sobrinho a tiros em Fortaleza

O sobrinho estaria em um relacionamento com a ex-namorada do tio, o que teria supostamente motivado o crime.

Redação
19 de Novembro de 2025
A imagem mostra policiais penais caminhando pelos corredores da Penitenciária Estadual de Segurança Máxima do Ceará.
Segurança

Justiça autoriza captação ambiental de conversas entre presos e advogados em presídio no CE

A medida vale para a Penitenciária Estadual de Segurança Máxima do Ceará, que recebe principalmente líderes de facções.

Messias Borges
19 de Novembro de 2025
Agentes da Polícia Civil do Ceará.
Segurança

Correspondente bancário é preso por fazer empréstimo no nome de 70 pessoas

Ele possui antecedentes criminais pelo crime de estelionato.

Redação
19 de Novembro de 2025
imagem aerea de policiais penais abatendo um drone. ao lado imagem do drone e demais materiais apreendidos
Segurança

'Delivery do crime': operação é deflagrada contra facção que sobrevoa presídios com drones no CE

Quatro mandados de prisão foram cumpridos.

Emanoela Campelo de Melo
19 de Novembro de 2025
foto de pessoas entrando no forum clovis bevilaqua em fortaleza.
Segurança

Mãe é condenada a 40 anos de prisão por matar filho de um ano no Ceará

A mulher foi condenada por homicídio quadruplamente qualificado. Defesa já recorreu da sentença.

Emanoela Campelo de Melo
19 de Novembro de 2025
trecho de video de camera de seguranca mostrando quando homem armado mira e acerta vitima de homicdio na rmf.
Segurança

Crime sob encomenda: dois PMs e um ex-PM vão a júri por morte de empresário

O homicídio aconteceu em Maracanaú. A família diz esperar por 'Justiça'.

Emanoela Campelo de Melo
19 de Novembro de 2025
foto do vereador denunciado Francisco Geovane Gonçalves, acusado de integrar organizacao criminosa.
Segurança

Vereador acusado de integrar organização criminosa no CE deve permanecer afastado

A decisão é dos juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas do TJCE.

Redação
19 de Novembro de 2025
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar em frente à Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará, em Fortaleza, com outros carros estacionados nas proximidades.
Segurança

PM é demitido por atirar na casa de colega de farda em Fortaleza

O acusado era ex-namorado da mulher que se relacionava com o outro PM.

Redação
18 de Novembro de 2025
A montagem de imagens mostra computadores e outras máquinas que formam uma mineradora de criptomoedas, que funcionava em uma casa de médio porte, em Chorozinho.
Segurança

Operação contra 'streamings' piratas encontra 'mineradora' de criptomoedas no Ceará

Organização criminosa vendia serviços ilegais de 'streaming' para clientes de todo o Brasil.

Messias Borges
18 de Novembro de 2025
foto de um suspeito preso pela pcce, suspeito de integrar a faccao comando vermelho em caucaia.
Segurança

Operadores financeiros do CV que enviavam dinheiro para o Rio são presos no Ceará

Suspeitos são ligados a 'Skidum', um dos chefes da facção.

Emanoela Campelo de Melo
18 de Novembro de 2025
foto de uma mulher em frente ao forum clovis bevilaqua, em fortaleza
Segurança

Mãe acusada de matar filho de um ano em Fortaleza vai a júri

A acusação afirma que o menino era espancado com frequência. A defesa nega a autoria e afirma que a mulher também era vítima do marido, já condenado pelo homicídio.

Redação
18 de Novembro de 2025
Equipamentos utilizados por empresas supostamente envolvidas com pirataria digital investigadas pelo MPCE.
Segurança

Operação contra streamings piratas suspende atividades de 14 empresas no Ceará

Além dos mandados, operação 'Endpoint' realizou sequestro de bens e R$ 12 milhões.

Redação
18 de Novembro de 2025
Imagem mostra quatro pacotes de cocaína, em formato de tijolos brancos, dispostos sobre uma mesa com o logo da Polícia Civil e do Governo do Ceará ao fundo.
Segurança

Mulher é presa transportando cocaína entre SP e CE

Agentes identificaram atitude suspeita em veículo conduzido por jovem.

Redação
18 de Novembro de 2025
A foto mostra vários policiais em volta de um suspeito preso por um sequestro, em frente a uma delegacia, em Jaguaribe, no Interior do Ceará.
Segurança

Cativeiro na mata e outros reféns: como foi a fuga do sequestrador de jovem no CE

O suspeito não aceitava o fim do relacionamento amoroso com a tia da vítima do sequestro.

Messias Borges
18 de Novembro de 2025