Passageiro é preso por se masturbar em frente à mulher no metrô de Fortaleza

Um homem foi preso após ser flagrado se masturbando em um dos vagões da Linha Sul do metrô de Fortaleza. Ele praticou o ato libidinoso enquanto estava em frente a uma passageira, que filmou o crime.

Segundo a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), o caso aconteceu na terça-feira (18), por volta das 13h40, e o indivíduo foi imediatamente detido por vigilantes ainda no interior do veículo.

Acompanhados dos seguranças, o suspeito e a vítima desembarcaram na Estação Manoel Sátiro, onde agentes da Polícia Militar aguardavam para dar seguimento nos procedimentos.

Os dois foram transportados à delegacia mais próxima para registrar a denúncia. O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes à PM e aguarda retorno.

Ainda em nota, o Metrofor reforçou que casos de importunação sexual devem ser comunicados aos profissionais de segurança das estações e dos trens, "que estão preparados para agir imediatamente".

E destacou ainda que somente a vítima pode formalizar a denúncia desse tipo de crime.

Três casos de importunação nesta semana

Essa é uma das três ocorrências de importunação sexual flagradas entre terça e essa quarta-feira (19) no Ceará.

Em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), um motociclista foi registrado apalpando as nádegas de uma pedestre enquanto trafegava por uma rua do bairro Acaracuzinho. O caso é apurado pela Polícia Civil.

Nesse mesmo dia, no Interior do Estado, um homem, de 32 anos, foi preso após ser flagrado cheirando uma mulher, sem consentimento, enquanto aguardava em um posto de saúde de Nova Olinda, na região do Cariri.

Ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil local, onde foi autuado pelo crime e está à disposição da Justiça.

O que é importunação sexual

A importunação sexual é o ato de “praticar, sem consentimento, um ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a si ou a terceiro”.

Criminalizado no Brasil desde setembro de 2018 pela Lei nº 13.718, pode render pena de 1 a 5 anos de prisão.

A importunação difere de assédio sexual, que está ligado ao uso de uma hierarquia para obter favorecimento sexual — como um professor que impõe relacionamento com uma aluna, por exemplo. Nesse caso, a pena prevista pelo Código Penal é de 1 a 2 anos de prisão.

Onde buscar ajuda no Ceará

Caso seja vítima de violência sexual, física, psicológica, emocional ou de qualquer gênero, a mulher pode e deve buscar auxílio da rede de proteção no Ceará.