Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Motociclista apalpa nádegas de mulher em rua de Maracanaú; vídeo

Câmeras flagram momento em que o homem comete a importunação sexual.

Escrito por
Theyse Viana theyse.viana@svm.com.br
Segurança

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma mulher é vítima de importunação sexual em uma rua do bairro Acaracuzinho, na cidade de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso ocorreu na manhã dessa quarta-feira (19).

Nas imagens, o agressor está pilotando uma motocicleta, enquanto a mulher começa a atravessar a rua. Ele supostamente reduz a velocidade para ceder passagem à pedestre, mas, ao passar por ela, estica o braço e apalpa as nádegas da vítima.

Sem reação após a agressão, ela para e olha ao redor. O vídeo não mostra para onde a mulher segue.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) afirma que “apura as circunstâncias” e ressalta a importância do registro do Boletim de Ocorrência (BO), “que pode ser feito presencialmente, em qualquer delegacia”. 

As investigações estão a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher de Maracanaú (DDM Maracanaú).

Importunação sexual

O crime flagrado no vídeo é enquadrado como importunação sexual, que é “praticar, sem consentimento, um ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a si ou a terceiro”.

O ato foi criminalizado no Brasil em setembro de 2018 pela Lei nº 13.718. A pena é de 1 a 5 anos de prisão.

A importunação é diferente de assédio sexual, que está ligado ao uso de uma hierarquia para obter favorecimento sexual – como um chefe ou um professor que impõe relacionamento com uma empregada ou aluna, por exemplo. A pena prevista pelo Código Penal é de 1 a 2 anos de prisão.

Onde buscar ajuda

Caso seja vítima de violência sexual, física, psicológica, emocional ou de qualquer gênero, a mulher pode e deve buscar auxílio da rede de proteção no Ceará.

  • 190 – Polícia Militar
  • Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher
  • Casa da Mulher Brasileira – Rua Tabuleiro do Norte, s/n. Bairro Couto Fernandes, Fortaleza, Ceará. Telefone: (85) 3108-2999
  • Casa da Mulher Cearense de Juazeiro do Norte – Av. Padre Cícero, 4501. Bairro São José. Telefone: (85) 98976-7750
  • Casa da Mulher Cearense de Quixadá – R. Luiz Barbosa da Silva, s/n. Bairro Planalto Renascer.
  • Casa da Mulher Cearense de Sobral – Av. Monsenhor Aloísio Pinto, s/n. Bairro Cidade Gerardo Cristino.
     
Print de imagem de câmera de segurança que mostra caso de importunação sexual em Nova Olinda.
Segurança

Homem é preso após tocar e cheirar mulher em posto de saúde no CE

Caso foi registrado em Nova Olinda, na região do Cariri.

Redação
Há 27 minutos
Motociclista apalpa nádegas de mulher em rua de Maracanaú; vídeo
Segurança

Motociclista apalpa nádegas de mulher em rua de Maracanaú; vídeo

Câmeras flagram momento em que o homem comete a importunação sexual.

Theyse Viana
Há 39 minutos
Foto mostra mãe e filha de costas após a prisão na Delegacia de Jucás.
Segurança

Mãe e filha são presas por furto de cartão e saques indevidos no Interior do Ceará

Dupla teria saqueado mais de R$ 2,5 mil da vítima.

Redação
20 de Novembro de 2025
A imagem mostra um homem realizando uma prova do Enem. É possível ver as mãos dele, a caneta e o caderno de provas.
Segurança

Médico é condenado pela Justiça por fraude ao Enem no Ceará

O acusado já atuou como secretário de Saúde de três cidades cearenses.

Messias Borges
20 de Novembro de 2025
Fachada do edifício da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do Ceará, com viaturas policiais e iluminação noturna.
Segurança

PM reformado é suspeito de matar sobrinho a tiros em Fortaleza

O sobrinho estaria em um relacionamento com a ex-namorada do tio, o que teria supostamente motivado o crime.

Redação
19 de Novembro de 2025
A imagem mostra policiais penais caminhando pelos corredores da Penitenciária Estadual de Segurança Máxima do Ceará.
Segurança

Justiça autoriza captação ambiental de conversas entre presos e advogados em presídio no CE

A medida vale para a Penitenciária Estadual de Segurança Máxima do Ceará, que recebe principalmente líderes de facções.

Messias Borges
19 de Novembro de 2025
Agentes da Polícia Civil do Ceará.
Segurança

Correspondente bancário é preso por fazer empréstimo no nome de 70 pessoas

Ele possui antecedentes criminais pelo crime de estelionato.

Redação
19 de Novembro de 2025
imagem aerea de policiais penais abatendo um drone. ao lado imagem do drone e demais materiais apreendidos
Segurança

'Delivery do crime': operação é deflagrada contra facção que sobrevoa presídios com drones no CE

Quatro mandados de prisão foram cumpridos.

Emanoela Campelo de Melo
19 de Novembro de 2025
foto de pessoas entrando no forum clovis bevilaqua em fortaleza.
Segurança

Mãe é condenada a 40 anos de prisão por matar filho de um ano no Ceará

A mulher foi condenada por homicídio quadruplamente qualificado. Defesa já recorreu da sentença.

Emanoela Campelo de Melo
19 de Novembro de 2025
trecho de video de camera de seguranca mostrando quando homem armado mira e acerta vitima de homicdio na rmf.
Segurança

Crime sob encomenda: dois PMs e um ex-PM vão a júri por morte de empresário

O homicídio aconteceu em Maracanaú. A família diz esperar por 'Justiça'.

Emanoela Campelo de Melo
19 de Novembro de 2025
foto do vereador denunciado Francisco Geovane Gonçalves, acusado de integrar organizacao criminosa.
Segurança

Vereador acusado de integrar organização criminosa no CE deve permanecer afastado

A decisão é dos juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas do TJCE.

Redação
19 de Novembro de 2025
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar em frente à Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará, em Fortaleza, com outros carros estacionados nas proximidades.
Segurança

PM é demitido por atirar na casa de colega de farda em Fortaleza

O acusado era ex-namorado da mulher que se relacionava com o outro PM.

Redação
18 de Novembro de 2025
A montagem de imagens mostra computadores e outras máquinas que formam uma mineradora de criptomoedas, que funcionava em uma casa de médio porte, em Chorozinho.
Segurança

Operação contra 'streamings' piratas encontra 'mineradora' de criptomoedas no Ceará

Organização criminosa vendia serviços ilegais de 'streaming' para clientes de todo o Brasil.

Messias Borges
18 de Novembro de 2025
foto de um suspeito preso pela pcce, suspeito de integrar a faccao comando vermelho em caucaia.
Segurança

Operadores financeiros do CV que enviavam dinheiro para o Rio são presos no Ceará

Suspeitos são ligados a 'Skidum', um dos chefes da facção.

Emanoela Campelo de Melo
18 de Novembro de 2025
foto de uma mulher em frente ao forum clovis bevilaqua, em fortaleza
Segurança

Mãe acusada de matar filho de um ano em Fortaleza vai a júri

A acusação afirma que o menino era espancado com frequência. A defesa nega a autoria e afirma que a mulher também era vítima do marido, já condenado pelo homicídio.

Redação
18 de Novembro de 2025
Equipamentos utilizados por empresas supostamente envolvidas com pirataria digital investigadas pelo MPCE.
Segurança

Operação contra streamings piratas suspende atividades de 14 empresas no Ceará

Além dos mandados, operação 'Endpoint' realizou sequestro de bens e R$ 12 milhões.

Redação
18 de Novembro de 2025
Imagem mostra quatro pacotes de cocaína, em formato de tijolos brancos, dispostos sobre uma mesa com o logo da Polícia Civil e do Governo do Ceará ao fundo.
Segurança

Mulher é presa transportando cocaína entre SP e CE

Agentes identificaram atitude suspeita em veículo conduzido por jovem.

Redação
18 de Novembro de 2025
A foto mostra vários policiais em volta de um suspeito preso por um sequestro, em frente a uma delegacia, em Jaguaribe, no Interior do Ceará.
Segurança

Cativeiro na mata e outros reféns: como foi a fuga do sequestrador de jovem no CE

O suspeito não aceitava o fim do relacionamento amoroso com a tia da vítima do sequestro.

Messias Borges
18 de Novembro de 2025
A montagem de imagens mostra documentos de Geraldo Garcia de Sousa, vítima de latrocínio em Fortaleza, e um Volkswagen Fusca azul.
Segurança

Suspeitos de matar idoso e roubar R$ 15 mil e arma em Fortaleza são identificados

A vítima prestou serviço voluntário por mais de 25 anos na Justiça do Ceará.

Redação
17 de Novembro de 2025
Gaiolas e caixas de transporte em cima de viatura após apreensão da PMCE.
Segurança

Aves silvestres avaliadas em R$ 90 mil e usadas em rinhas são apreendidas pela PM

Ação ocorreu em Barbalha, na Região do Cariri.

Redação
17 de Novembro de 2025