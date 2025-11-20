Motociclista apalpa nádegas de mulher em rua de Maracanaú; vídeo

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma mulher é vítima de importunação sexual em uma rua do bairro Acaracuzinho, na cidade de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso ocorreu na manhã dessa quarta-feira (19).

Nas imagens, o agressor está pilotando uma motocicleta, enquanto a mulher começa a atravessar a rua. Ele supostamente reduz a velocidade para ceder passagem à pedestre, mas, ao passar por ela, estica o braço e apalpa as nádegas da vítima.

Sem reação após a agressão, ela para e olha ao redor. O vídeo não mostra para onde a mulher segue.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) afirma que “apura as circunstâncias” e ressalta a importância do registro do Boletim de Ocorrência (BO), “que pode ser feito presencialmente, em qualquer delegacia”.

As investigações estão a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher de Maracanaú (DDM Maracanaú).

Importunação sexual

O crime flagrado no vídeo é enquadrado como importunação sexual, que é “praticar, sem consentimento, um ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a si ou a terceiro”.

O ato foi criminalizado no Brasil em setembro de 2018 pela Lei nº 13.718. A pena é de 1 a 5 anos de prisão.

A importunação é diferente de assédio sexual, que está ligado ao uso de uma hierarquia para obter favorecimento sexual – como um chefe ou um professor que impõe relacionamento com uma empregada ou aluna, por exemplo. A pena prevista pelo Código Penal é de 1 a 2 anos de prisão.

Onde buscar ajuda

Caso seja vítima de violência sexual, física, psicológica, emocional ou de qualquer gênero, a mulher pode e deve buscar auxílio da rede de proteção no Ceará.