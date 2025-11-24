Linha Leste executa menos da metade do orçamento previsto mesmo com aporte de R$ 353 milhões em 2025

A Linha Leste do Metrô de Fortaleza recebeu o investimento de pouco mais de R$ 353 milhões em 2025. O montante deste ano representa cerca de 13,19% do valor total estimado para a obra, de R$ 2,68 bilhões.

Contudo, de acordo com a Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), já foram pagos 30% da execução financeira, quase um terço do valor total previsto para a obra, incluindo essa parcela desembolsada em 2025.

Veja também Negócios TAP estuda voos de Portugal para Jericoacoara a partir de 2026, diz Setur Negócios Unificação das Linhas Leste e Oeste do Metrofor prevê ligação entre Caucaia e Centro de Eventos

Crédito suplementar

Neste mês de novembro, foi aprovado um aporte de R$ 66,8 milhões (2,5% do valor total da obra), publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no último dia 12.

O valor integra um crédito suplementar no orçamento vigente do Estado, com valor total de R$ 816,7 milhões, destinado a dotações orçamentárias em órgãos e projetos estratégicos.

Além do Metrofor, os principais destinos dos recursos são obras de infraestrutura, segurança pública, saúde, habitação, educação e cultura.

De acordo com a Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), a verba suplementar destinada à Linha Leste não integra nenhum novo pacote específico de investimentos.

O montante citado, previsto para ocorrer ainda no exercício de 2025, é destinado ao pagamento de medições já realizadas, em que ficou comprovada a execução da construção.

Obra avançou, diz Seinfra

Neste ano,foram executados cerca de 11% da construção, chegando a execução física de 43,16%, segundo painel de acompanhamento da pasta publicado no site. Em nota, a secretaria ainda informa que "o avanço físico saiu de 32%, em maio de 2024, para os cerca de 43%, atuais".

"Este ano tivemos avanços significativos no projeto como a conclusão do primeiro trecho de túnel entre as estações Chico da Silva (Moura Brasil) e Colégio Militar (Aldeota), além de avanços físicos nas estações como Colégio Militar, chegando a aproximadamente (63%), Nunes Valente (55%) e Papicu (28%)".

Sobre o primeiro trecho, de 7,3 quilômetros de extensão, 2.690 metros foram escavados este ano.

Legenda: Obras da parte subterrânea no bairro Moura Brasil. Foto: Divulgação/Seinfra

Previsão de conclusão é 2028

A conclusão da obra da Linha Leste está prevista para o fim de 2028. Em 2026, a Seinfra prevê a conclusão dos trechos de túnel entre as estações Colégio Militar e Nunes Valente, além da liberação total do tráfego na Avenida Santos Dumont, compreendo o trecho da estação Colégio Militar.

O prazo é de quase 15 anos de duração, a contar do início das obras. A construção da Linha Leste foi anunciada em 2010, ainda no primeiro mandato de Cid Gomes (PSB) como governador do Ceará. As obras só começaram definitivamente no fim de janeiro de 2014.

Ao longo de mais de 11 anos de obras, o projeto foi revisto por sucessivas vezes e encolhido. Quando estiver pronta, a Linha Leste terá 7,3 quilômetros (km), do Centro ao Papicu, com um tempo total estimado de 15 minutos. Até o momento, o ramal conta com cinco estações.

Como diferencial, será a primeira linha metroferroviária do Brasil quase que inteiramente subterrânea fora do eixo Rio-São Paulo. Quando for concluída, no fim de 2028, será a 9ª linha em operação pelo Metrofor.

Quais são as estações do projeto da Linha Leste?