TAP estuda voos de Portugal para Jericoacoara a partir de 2026, diz Setur

Duas cidades portuguesas estão na análise da companhia, conforme a pasta.

Escrito por
Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
Negócios
Foto que contém vista aérea do aeroporto de Cruz-Jericoacoara.
Legenda: Aeroporto de Cruz-Jericoacoara deve ser internacionalizado a partir de 2026.
Foto: SOP/Divulgação.

A companhia aérea TAP Air Portugal pode ser a primeira a ter voos internacionais a partir do Aeroporto Internacional de Cruz-Jericoacoara, no litoral oeste do Ceará. Os prováveis destinos são Lisboa ou Porto, duas das principais cidades portuguesas.

As informações foram compartilhadas por Eduardo Bismarck, secretário de Turismo do Estado do Ceará (Setur), durante a abertura da 6ª edição do Conexões do Turismo, evento que reúne representantes do setor. 

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o titular da pasta afirmou que a secretaria demandou estudos da TAP para voar de Lisboa ou Porto para Cruz-Jericoacoara utilizando a aeronave Airbus A321 XLR, o avião comercial de corredor único com maior alcance do mundo, com quase 8,8 mil quilômetros (km).

Ainda que seja um voo sazonal ou semanal, é muito importante que a gente tenha esse europeu vindo também, porque vamos diminuir o tempo de deslocamento e melhorar a experiência do passageiro. Hoje, ele leva mais ou menos o mesmo tempo de Lisboa para Fortaleza que leva da hora que ele pousa até a porta do hotel em Jericoacoara".
Eduardo Bismarck
Secretário de Turismo do Ceará

A reportagem procurou a TAP Air Portugal para obter mais detalhes sobre o estudo. Quando houver retorno, este texto será atualizado.

Atualmente, a companhia aérea é a única que mantém voos diários entre Portugal e o Ceará. Diariamente, saem voos de Fortaleza para Lisboa, totalizando sete por semana. Na alta estação, o número de frequências semanais sobe para 10. 

Condições para voo entre Portugal e Jericoacoara 

Para que o voo se concretize, no entanto, uma série de condições é necessária. Isso porque o aeroporto do litoral oeste cearense até recebe rotas comerciais regulares, mas somente domésticas.

Cruz-Jericoacoara não é um aeroporto internacional, apesar de contar, na avaliação do secretário, com uma infraestrutura adequada atualmente para receber voos de fora do País. Os esforços da secretaria concentram-se em um futuro diálogo. 

Empresas aéreas da América do Sul demonstram interesse em voos para Jericoacoara

Ao lado dos aeroportos concedidos de Fortaleza e Juazeiro do Norte, Cruz-Jericoacoara é o equipamento cearense que conta com voos regulares de passageiros.

Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) apontam que, de janeiro a setembro deste ano, o aeroporto do litoral oeste já movimentou mais de 206 mil passageiros, números que devem aumentar nos próximos meses.

Os resultados expressivos de Cruz-Jericoacoara, considerado pela Setur o que mais cresce percentualmente dos aeroportos cearenses, com alta de 32,3% em relação ao mesmo período de 2025, chamam a atenção de empresas aéreas sul-americanas, como explicou Eduardo Bismarck.

Foto que contém aeronave pousando no Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins.
Legenda: TAP pode voar para Jericoacoara com Airbus A321 XLR, nova aeronave a ser recebida pela empresa em 2026.
Foto: Renato Bezerra/Diário do Nordeste.

"Jericoacoara é um destino, principalmente para a América do Sul, que se acredita muito. A gente já tem sinalização de operadoras, também de companhias aéreas da América do Sul, que caso o aeroporto de Jericoacoara seja internacionalizado, certamente irão voar para lá com o cliente de turismo", revelou.

"A gente tem também que aumentar cada vez mais as nossas parcerias com as operadoras e a malha aérea do nosso estado do Ceará, que cresceu muito em 2025, com quatro voos internacionais e um crescimento significativo no doméstico, mas também a gente quer transformar o Estado através dos quatro principais aeroportos (Fortaleza, Juazeiro do Norte, Aracati e Jericoacoara)", completou o secretário.

Ceará busca vender religiosidade e praias; Fortaleza mira bem-estar

A atuação em conjunto das secretarias de turismo tanto do Estado quanto da Capital (Setfor) buscam ampliar os perfis de turistas que chegam, sobretudo por via aérea, mas também por meio dos transportes terrestres e marítimos, como ônibus e cruzeiros.

Para Clarisse Linhares, presidente do Visite Ceará, realizador do Conexões do Turismo, é preciso pensar nas viagens dos visitantes ao Estado como algo interligado em busca de proporcionar a melhor experiência ao turista.

"O turismo é uma rede de vários serviços que se conectam e oferecem experiências memoráveis. A importância disso é que o turista nunca vem para uma coisa só. A série de serviços, do turista para o hotel, para a comida, do avião, do transfer, do passeio, é o que constrói a viagem e impulsiona a economia do Estado", listou.

"Se vamos promover o Ceará como produto, precisamos estar conectados com agências, companhias aéreas, Poder Público. Quanto mais unificada estiver essa engrenagem, melhor. O turismo é um dos principais geradores de emprego e renda do Estado", reforçou Clarisse.

Eventos recentes no Estado de grandes proporções, como a inauguração da estátua de Nossa Senhora de Fátima, no Crato, mostram que o Ceará concentra uma variedade de destinos, desde os religiosos e ecológicos, na região do Cariri, como a vastidão de praias, com mais de 500 km de litoral, de Barroquinha a Icapuí.

Foto que contém a estátua de Nossa Senhora de Fátima no Crato.
Legenda: Estátua de Nossa Senhora de Fátima no Crato reuniu milhares de fiéis em inauguração, potencializando a vocação do turismo religioso da região.
Foto: Estácio Júnior/Governo do Ceará.

"Aquilo é Ceará. O Ceará que viaja pela religiosidade, pela praia, pelo descanso, para ver uma festa de Natal, Carnaval, São João. Essa rede de produtos e a união de oportunidades é o que compõe a variedade, fazendo a promoção aumentar. Às vezes têm o turismo interno também, de cearenses visitando o próprio Estado", observou.

Para a secretária do Turismo de Fortaleza, Denise Carrá, é uma lógica parecida com o que acontece na Capital. O que destaca a cidade é a promoção do chamado turismo de bem-estar, que intensifica aspectos cotidianos da vida dos residentes na Capital, principalmente nas vésperas dos 300 anos do município, que serão completados em abril de 2026.

"Precisamos enfatizar o que Fortaleza já oferece todos os dias, que é a nossa população. Ela vive a orla, os parques, os eventos esportivos. Estamos trabalhando o turismo inclusivo, diverso, que inclui. Além do programa Praia Acessível, temos trabalhado várias vertentes. São entregas para esse ano dos 300 anos para Fortaleza atingir todos os públicos. Temos também o turismo de família, para agregar todas as pessoas", declarou. 

