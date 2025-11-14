Maior imagem de Nossa Senhora de Fátima do mundo é inaugurada no Ceará

Com 54 metros de altura, a maior imagem de Nossa Senhora de Fátima do mundo, localizada no município do Crato, no Cariri cearense, foi inaugurada nessa quinta-feira (13), durante cerimônia que contou com a participação de autoridades.

A solenidade fez parte do Jubileu Mariano Diocesano e marca um novo capítulo no calendário religioso da região. O público pôde assistir shows de Irmã Raquel e Patrícia e Padre Fábio de Melo. O Ceará possui pelo menos oito 'santos gigantes' de até 54 metros de altura.