Fortaleza aposta no turismo 'wellness' para atrair mais visitantes em 2026; entenda

Fortaleza tem atraído mais turistas nacionais e estrangeiros em 2025, segundo a Secretaria Municipal do Turismo (Setfor). Para continuar alavancar esses números, uma das estratégias da pasta é fortalecer o perfil de eventos esportivos, com o objetivo de "consolidar Fortaleza como a capital do bem-estar".

Em visita ao Sistema Verdes Mares, a secretária do Turismo de Fortaleza, Denise Carrá, revela que a cidade vem se fortalecendo como um destino para turismo "wellness" (bem-estar), sendo as corridas e esportes aquáticos alguns dos exemplos mais emblemáticos.

Há alguns meses, inclusive, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, já havia adiantado que a Capital cearense vai receber, a partir de 2026, uma maratona internacional em comemoração aos 300 anos da cidade.

“Nós vamos fortalecer o nosso calendário de eventos para combater a sazonalidade. Também queremos explorar Fortaleza como a capital do bem-estar, valorizando corridas e esportes aquáticos. A tendência do 'wellness' veio para ficar, e precisamos mostrar que Fortaleza é a capital do bem-estar, mesmo sem estar formalmente rotulada como tal”, detalha Denise.

Turistas internacionais

Nos primeiros oito meses deste ano, Fortaleza recebeu quase 70 mil visitantes de outros países, crescimento de 30% na comparação com os oito primeiros meses de 2024, quando cerca de 54 mil turistas internacionais estiveram na Capital cearense.

França, Portugal e Argentina são os principais países emissores de turistas para Fortaleza, segundo os números da Setfor. Em quarto e quinto lugar estão Estados Unidos e Itália.

Além do crescimento no número de turistas estrangeiros, o tempo que os viajantes gastam em Fortaleza ficou maior, sejam eles nacionais ou internacionais.

Nesse indicador, a média em 2024 era de 5,6 dias, enquanto em 2025 passou para 6,3 dias. O gasto médio individual dos turistas saiu de R$ 3,4 mil em 2024 para R$ 3,6 mil em 2025.

Denise reforça que também será trabalhada fortemente em 2026 a atração do turista internacional, a promoção do destino nacionalmente e a qualificação profissional para receber bem o visitante. "São várias linhas para nós trabalharmos, mas a convergência é uma só".

O turismo em Fortaleza movimentou R$ 14,3 bilhões nos oito primeiros meses de 2025, segundo o Observatório do Turismo da Setfor, um aumento de 8,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

O valor considera os impactos diretos e indiretos do setor na economia, desde gastos de visitantes até despesas de empresas que atendem turistas. Apenas o impacto direto foi de R$ 10,4 bilhões.

Veja os principais países emissores:

França: 16,9% Portugal: 16,5% Argentina: 14,4% Estados Unidos: 12,3% Itália: 11,1% Alemanha: 4,9% Espanha: 3,8% Chile: 3,4% Holanda: 3,1% Reino Unido: 3%

Os dez principais países emissores respondem por cerca de 90% do total de turistas internacionais que estiveram em Fortaleza em 2025.

O número de viajantes domésticos para Fortaleza passou de 2,6 milhões em 2024 para 2,7 milhões em 2025. Esses turistas partem, principalmente, de São Paulo, Rio de Janeiro, Teresina, Brasília e Belém.