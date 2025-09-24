Obras da Dessal devem começar em outubro; Cagece recebe cessão de uso do terreno
Após receber a cessão de uso do terreno pela Superintendência do Patrimônio da União (SPU), a Companhia de Água e Esgoto do Ceará deve iniciar as obras da usina de dessalinização em outubro, na Praia do Futuro, em Fortaleza.
De acordo com a Cagece, a cessão do terreno é um dos últimos trâmites legais antes do início das obras.
Na última segunda-feira (22), a Cagece anunciou a emissão de Licença de Instalação do equipamento.
"Estamos na reta final para cumprir todas as exigências legais antes do início das obras. Agora, aguardamos a emissão do alvará de construção pela Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) e a autorização para instalação do canteiro de obras, que também depende da aprovação da gestão municipal", destaca Neuri Freitas.
O que é a Dessal
Idealizada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), a usina deve ter capacidade de produção de água de 1 m³ por segundo. O equipamento utilizará tecnologia de osmose reversa para obtenção de água potável. Nesse processo, o sal é separado da água por meio da aplicação de uma pressão sobre o líquido.
A água dessalinizada será, prioritariamente, para o consumo humano. A planta será acionada quando os volumes de água armazenados nos açudes forem reduzidos e quando a escassez de chuvas entrar em níveis de alerta.
O sal remanescente será encaminhado para um duto submarino. Segundo a Cagece, o projeto é desenhado para promover uma rápida diluição do sal em poucas dezenas de metros, evitando prejudicar o ambiente marinho.