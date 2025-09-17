Obras de R$ 3,5 milhões na Av. Dom Luís começam segunda (22); empresários reclamam de 'aviso tardio'

Um dos mais tradicionais corredores comerciais de Fortaleza, a Avenida Dom Luís passará por intervenções para implementação de uma ciclovia arborizada, com investimento de R$ 3,5 milhões. A novidade, no entanto, desagradou e preocupou empresários que têm empreendimentos no local.

Durante apresentação realizada para detalhar a obra nessa terça-feira (16), os comerciantes consideraram o "cronograma apertado". O evento ocorreu na sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE).

As intervenções começam na próxima segunda-feira (22), na esquina da Rua Castro Monte, próximo ao Colégio Farias Brito. O final da primeira etapa da obra deve ser na Tibúrcio Cavalcante.

A obra não está relacionada ao estudo que analisa o fechamento da Avenida Dom Luís para atividades de lazer em datas específicas.

Intervenções ocorrem em plena alta temporada de vendas no comércio

Outra preocupação apontada pelos empreendedores é a coincidência do período de intervenções com o BR-O-Bró, meses que costumam movimentar o comércio com as compras de Natal. O receio é de que possíveis transtornos no trânsito afastem os consumidores.

Para a empresária Iêda Mesquita, proprietária de um salão de beleza na avenida, o segundo semestre é o período ideal para o faturamento, que fica bem aquém nos primeiros meses do ano.

"Hoje nós fomos informados que viríamos aqui para discutir sobre a intervenção na Dom Luís. No entanto, ficamos sabendo que a obra já vai ser iniciada. Estamos sendo apenas comunicados", afirma.

Ela já teve endereço comercial em outras vias que passaram por intervenções e ressalta que houve impactos no faturamento. "Já fomos vítimas dessas intervenções ali próximo ao Shopping RioMar, na Avenida Santos Dumont. Nós éramos muito bem estabelecidos no local e de repente sofremos bastante, tivemos que nos mudar", diz Iêda.

Entenda o que mudará na Av. Dom Luís

Toda a obra deve ser finalizada no dia 30 de novembro deste ano. O recurso de R$ 3,5 milhões foi concedido a fundo perdido (ao ser utilizado, não precisa ser devolvido) pelo programa Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (Bici).

O valor deve ser usado até o fim deste ano pela Prefeitura de Fortaleza para iniciativas de mobilidade. Caso não seja utilizado, o recurso terá que ser devolvido ao programa.

Essa foi a justificativa dada pelo executivo municipal após empresários questionaram a necessidade de a obra ocorrer antes do fim de 2025.

De acordo com o secretário da Regional 2, Márcio Martins, a intervenção é considerada uma obra de pequeno porte, "mas haja vista que alguns corredores da cidade já foram muito impactados em gestões anteriores, é normal que as pessoas estejam assustadas".

Além disso, ele disse que o prazo de 30 de novembro "já é com margens". "Queremos surpreender e entregar antes. A possibilidade de ter mais de uma frente ou mais de um turno para as obras está totalmente aberta. A Prefeitura vai cobrar da empresa que ela cumpra o prazo para não impactar o período de vendas relacionado ao Natal".

O projeto para a Avenida Dom Luís prevê a transformação da ciclofaixa já existente em uma ciclovia e também haverá o plantio de árvores. As entradas de garagens e estacionamentos serão mantidos.

Para isso, haverá o bloqueio de uma faixa da via ao longo de três quarteirões (blocos). Cada bloco de quarteirões deve ter interdição por 10 a 15 dias.