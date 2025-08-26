Inspirada na Avenida Paulista, Fortaleza estuda fechar via para veículos em dias especiais

A Prefeitura de Fortaleza estuda a possibilidade de fechar a Avenida Dom Luís para a realização de atividades de lazer em dias específicos. A informação foi revelada pelo secretário da Regional 2, Marcio Martins, em entrevista ao Diário do Nordeste nesta terça-feira (26).

O gestor afirma que o setor de mobilidade da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) já está analisando a viabilidade da ação. “Estamos vendo se em setembro ampliamos para uma reunião mais prática”, disse. “Por enquanto, é um desejo. Temos o aval do prefeito Evandro e a gente da Regional 2 tem vontade de fazer isso”, diz.

Segundo o secretário, a inspiração vem da experiência realizada em São Paulo. “Melhor modelo que a gente pode se espelhar é a Avenida Paulista”, ressalta. Fechada para veículos aos domingos, a via se torna palco de atividades culturais, passeios de bicicletas e feirinhas, por exemplo.

Legenda: Com quase 2km de extensão, a Avenida Dom Luis poderá ser bloqueada para o trânsito de veículos Foto: Kid Jr

Atualmente, Fortaleza tem, aos domingos, o projeto Ciclofaixa de Lazer, que fecha faixas de grandes avenidas para veículos motorizados, destinando-as apenas a transportes sustentáveis, como bicicletas, skates e patins. Integram o roteiro, vias como:

- Rota Leste

Av. Sebastião de Abreu

Parque do Cocó

Av. Pe. Antônio Tomás

Av. Desembargador Moreira

Av. Beira-Mar

Rua Carlos Vasconcelos

Cidade da Criança

Rua Pinto Madeira

- Rota Sul

Av. Gomes de Matos

Rua Jorge Dummar

Rua Mal. Deodoro

Av. 13 de Maio

Av. da Universidade

Rua Sólon Pinheiro

Cidade da Criança

- Rota Oeste

Av. Domingos Olímpio

Av. Bezerra de Menezes

Av. Governador Parsifal Barroso

Veja também Metro Avenida Dom Luís passará a ter limite de velocidade de 50km/h

Corredor Cultural do Benfica

O fechamento de ruas para veículos com intuito de lazer já aconteceu em outros momentos em Fortaleza. Entre 2017 e 2023, a Prefeitura de Fortaleza, em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC), bloqueava parcialmente a Avenida da Universidade aos domingos para ações culturais e de lazer.

A iniciativa fazia parte do Corredor Cultural do Benfica, que promovia apresentações artísticas e passeios ciclísticos e culturais no bairro. A primeira edição foi realizada em 2017 e já contava com o fechamento do trânsito da Rua Paulino Nogueira.

Durante o evento, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC) ficavam presentes no trecho em frente ao campus Benfica da UFC, monitorando e orientando o fluxo.

Inspiração paulista

Legenda: A iniciativa Ruas Abertas existe desde 2016 em São Paulo e abrange outras vias da cidade, além da Avenida Paulista Foto: Rafa Barcelos / Shutterstock.com

Aos domingos e feriados, uma das vias mais movimentadas da cidade de São Paulo é bloqueada para o trânsito de veículos e se transforma em um espaço cultural. São realizadas feiras artesanais, apresentações culturais como de artistas de ruas, passeios ciclísticos e trânsito de pedestres.

Essa iniciativa faz parte do projeto municipal chamado Ruas Abertas, criado em 2016 pela gestão do então prefeito Fernando Haddad. O fechamento foi expandido para outras vias da cidade.

Em Fortaleza, em 2017, a vereadora de Fortaleza Eliana Gomes apresentou um projeto de indicação na Câmara Municipal que propunha o fechamento do trânsito de veículos na cidade aos domingos e feriados para a realização de atividades de esporte e lazer.

A parlamentar propôs, na época, o bloqueio da orla do município, de áreas verdes e vias da periferia pelo período das 8 horas às 17 horas dos dias de domingo. No entanto, o projeto foi arquivado na Casa Legislativa.