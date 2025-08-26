Diário do Nordeste
Inspirada na Avenida Paulista, Fortaleza estuda fechar via para veículos em dias especiais

A exemplo da via de São Paulo, rua de Fortaleza terá fluxo de carros interrompido para utilização do espaço por pedestres e ciclistas

Escrito por
e
(Atualizado às 19:07)
Ceará
Vista aérea de trecho da avenida Dom Luis, em fortaleza
Legenda: Foi solicitado ao setor de mobilidade da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) um estudo para analisar a possibilidade do fechamento da avenida Dom Luís
Foto: Thiago Gadelha

A Prefeitura de Fortaleza estuda a possibilidade de fechar a Avenida Dom Luís para a realização de atividades de lazer em dias específicos. A informação foi revelada pelo secretário da Regional 2, Marcio Martins, em entrevista ao Diário do Nordeste nesta terça-feira (26).

O gestor afirma que o setor de mobilidade da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) já está analisando a viabilidade da ação. “Estamos vendo se em setembro ampliamos para uma reunião mais prática”, disse. “Por enquanto, é um desejo. Temos o aval do prefeito Evandro e a gente da Regional 2 tem vontade de fazer isso”, diz.

Segundo o secretário, a inspiração vem da experiência realizada em São Paulo. “Melhor modelo que a gente pode se espelhar é a Avenida Paulista”, ressalta. Fechada para veículos aos domingos, a via se torna palco de atividades culturais, passeios de bicicletas e feirinhas, por exemplo.

Vista urbana mostrando uma rua movimentada ladeada por prédios altos em ambos os lados. A rua tem vários carros e múltiplas faixas. Há anúncios em alguns prédios, incluindo um grande em azul e amarelo à esquerda que diz 'perfeito para passar uma temporada de férias ou negócios'. Ao fundo, há mais edifícios altos e áreas verdes
Legenda: Com quase 2km de extensão, a Avenida Dom Luis poderá ser bloqueada para o trânsito de veículos
Foto: Kid Jr

Atualmente, Fortaleza tem, aos domingos, o projeto Ciclofaixa de Lazer, que fecha faixas de grandes avenidas para veículos motorizados, destinando-as apenas a transportes sustentáveis, como bicicletas, skates e patins. Integram o roteiro, vias como: 

- Rota Leste
Av. Sebastião de Abreu
Parque do Cocó
Av. Pe. Antônio Tomás
Av. Desembargador Moreira
Av. Beira-Mar
Rua Carlos Vasconcelos
Cidade da Criança
Rua Pinto Madeira

- Rota Sul
Av. Gomes de Matos
Rua Jorge Dummar
Rua Mal. Deodoro
Av. 13 de Maio
Av. da Universidade
Rua Sólon Pinheiro
Cidade da Criança

- Rota Oeste
Av. Domingos Olímpio
Av. Bezerra de Menezes
Av. Governador Parsifal Barroso

Corredor Cultural do Benfica

O fechamento de ruas para veículos com intuito de lazer já aconteceu em outros momentos em Fortaleza. Entre 2017 e 2023, a Prefeitura de Fortaleza, em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC), bloqueava parcialmente a Avenida da Universidade aos domingos para ações culturais e de lazer. 

A iniciativa fazia parte do Corredor Cultural do Benfica, que promovia apresentações artísticas e passeios ciclísticos e culturais no bairro. A primeira edição foi realizada em 2017 e já contava com o fechamento do trânsito da Rua Paulino Nogueira.

Durante o evento, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC) ficavam presentes no trecho em frente ao campus Benfica da UFC, monitorando e orientando o fluxo. 

Inspiração paulista

Imagem de uma rua urbana movimentada com pessoas caminhando e andando de bicicleta. A via é ladeada por prédios altos e possui cones de trânsito no centro, separando as faixas. Um ciclista com camisa bege aparece à esquerda, enquanto pedestres circulam pelos dois lados da rua. O céu está nublado e há árvores e vegetação ao longo das calçadas
Legenda: A iniciativa Ruas Abertas existe desde 2016 em São Paulo e abrange outras vias da cidade, além da Avenida Paulista
Foto: Rafa Barcelos / Shutterstock.com

Aos domingos e feriados, uma das vias mais movimentadas da cidade de São Paulo é bloqueada para o trânsito de veículos e se transforma em um espaço cultural. São realizadas feiras artesanais, apresentações culturais como de artistas de ruas, passeios ciclísticos e trânsito de pedestres. 

Essa iniciativa faz parte do projeto municipal chamado Ruas Abertas, criado em 2016 pela gestão do então prefeito Fernando Haddad. O fechamento foi expandido para outras vias da cidade. 

Em Fortaleza, em 2017, a vereadora de Fortaleza Eliana Gomes apresentou um projeto de indicação na Câmara Municipal que propunha o fechamento do trânsito de veículos na cidade aos domingos e feriados para a realização de atividades de esporte e lazer. 

A parlamentar propôs, na época, o bloqueio da orla do município, de áreas verdes e vias da periferia pelo período das 8 horas às 17 horas dos dias de domingo. No entanto, o projeto foi arquivado na Casa Legislativa. 

