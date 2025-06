Bolo de chocolate com fatia vendida a R$ 5 viraliza nas redes sociais e atrai filas no Benfica

Com recheio e cobertura aparentemente simples, um bolo de chocolate caseiro virou objeto de desejo dos fortalezenses nas últimas semanas. Feito pela aposentada Lúcia de Fátima Gondim Gomes, 68, o doce já era sucesso no “boca a boca” do bairro Benfica, nas proximidades da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará (UFC), mas ganhou fama ainda maior quando clientes começaram a publicar mensagens e vídeos elogiando o quitute.

De comentários sobre o bom custo-benefício (cada fatia generosa apenas custa R$ 5) a elogios emocionados ao “melhor bolo de Fortaleza”, as publicações impulsionaram o movimento da Lanchelândia, que hoje atrai filas quase diariamente, especialmente no fim da tarde.

Legenda: Filas ocorrem principalmente no horário de abertura da casa, às 16h Foto: Thiago Gadelha

Formada em maioria por estudantes, a pequena multidão se amontoa aguardando a abertura do estabelecimento para garantir a deliciosa fatia de bolo, já que a viralização nas redes sociais faz com que o quitute “voe” do balcão.

Legenda: Bolo de chocolate com granulado e M&Ms é carro-chefe da casa Foto: Thiago Gadelha

Há cerca de um mês, Lúcia fazia – com o apoio do filho Cleilson, que ajuda a tocar a lanchonete – dois bolos por dia, em média. Hoje, há dias em que são assados dez bolos de chocolate, para dar conta da demanda dos clientes do bairro e de quem vem até de localidades distantes para provar a iguaria.

A cozinheira vende, além do famoso bolo, salgados, sanduíches naturais e cachorros-quentes.

O bolo não é novidade no menu. Pelo contrário: esteve presente em muitos dos quase 30 anos de Lúcia no mercado gastronômico, assim como o cachorro-quente que alimentou gerações de estudantes. Mas, agora, virou carro-chefe da casa, gerando curiosidade em quem ainda não conseguiu provar a delícia.

“O pessoal começou a gostar, uma aluna começou a dizer que era bom, era tudo… Aí pronto, o negócio pegou”, explica Lúcia. “Teve gente que ficou até com raiva, porque chegava aqui e não tinha fila, depois começou essa fila”, completa.

Recentemente, o estabelecimento passou a abrir um pouco mais cedo para dar conta da demanda, e hoje funciona das 16h às 21h30. As filas, no entanto, começam por vezes às 15h: quem é cliente fiel já sabe que é preciso chegar o quanto antes para garantir a fatia de bolo na hora.

Além do sabor – suculento, doce na medida, com granulados e M&Ms –, o que atrai a clientela é o preço amigo, considerado outro diferencial.

“Meus fregueses são muito bons, os alunos. E eu faço isso como se fosse mãe, preço de mãe, porque esse bolo sai caro. Ele é com produtos bons, chocolate de primeira, tudo bom”, garante Lúcia. “Mas eu tenho prazer em fazer, então é gratificante, né? A gente fazer as coisas com amor”, celebra.

Para dar conta do aumento considerável de clientes, a cozinheira mantém uma rotina muito bem planejada: acorda às 4h30, toma banho, faz as orações, toma café e começa a trabalhar. O primeiro bolo já está pronto às 6h; durante o dia, vai fazendo de dois em dois até chegar aos dez bolos diários.

“Às vezes, faço até de última hora. Corro para fazer quando os meninos pedem”, afirma. O carinho, conta, é porque sabe que muitos alunos contam com os lanches em conta para garantir as refeições entre ou após as aulas.

Apesar do crescimento repentino, Lúcia destaca, mais do que a quantidade, a qualidade da clientela. “Todos são fiéis”, afirma. Mas, confessa, tem adorado o movimento. “Fico feliz por Deus ter me dado esse reconhecimento na minha vida”, conclui.

Sabor que “não dá para explicar”

Legenda: Tamanho da fatia e suculência do bolo conquistam clientes Foto: Thiago Gadelha

Apesar de ter conquistado famílias que vivem nas proximidades da Waldery Uchôa, e até em outros bairros da Cidade, é entre os alunos da UFC que o bolo de chocolate de Lúcia Gondim é sucesso absoluto. A estudante Giovanna Moreira, 21, que cursa Letras na instituição, é uma das que garante a fatia de doce quase diariamente, antes das aulas.

“Venho umas quatro vezes, às vezes todos os dias da semana”, brinca. “Esse bolo é viciante, é muito bom mesmo. E tem outros tipos de lanches que também são muito bons e são baratos”, pontua. E, quando a aluna chega na faculdade, não é difícil encontrar colegas da UFC com suas fatias de bolo na mão.

“Muita gente vem, tem gente que até sai da aula para vir pra cá para poder comer o bolo”, conta. “Ele é bem recheado, o sabor é muito bom também. E, às vezes, ele está bem quentinho, quando acabaram de tirar do forno. Não dá para explicar”, ri.

Cliente fiel de Lúcia, Giovanna acabou influenciando o amigo e colega de curso, Lucas Queiroz, 23, a provar a iguaria. Comumente, os dois chegam cedo para garantir as fatias quase diárias do doce. Às vezes, têm a sorte de garantir os primeiros pedaços; noutras, esperam até 20 minutos para conseguir uma fornada.

Para Lucas, no entanto, a espera sempre vale a pena, pelo sabor único e pela “generosidade” da fatia. “De todos os bolos que eu já comi, nunca nenhum foi igual a esse”, ressalta.

Serviço

Lanchelândia

Onde: Rua Waldery Uchôa, 2 - Benfica

Horário: Segunda a sexta-feira, das 16h às 21h30

Valores: R$ 5 (fatia) / R$ 70 (bolo inteiro) / de R$ 5 a R$ 20 (salgados e sanduíches)

Mais informações: @lanchelandiabenfica