Dia Nacional do Café: confira roteiro com 10 cafeterias para aproveitar a data em Fortaleza

Indispensável pela manhã e sempre bem-vinda em diversos outros momentos do dia, a bebida mais popular do Brasil tem sua própria data comemorativa. Em 24 de maio, celebra-se o Dia Nacional de Café, oportunidade criada para valorizar a ampla produção nacional e a versatilidade do insumo.

A data, criada pela Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), simboliza o período de início da colheita do grão no País – e pode ser a desculpa perfeita para conhecer uma nova cafeteria ou se deliciar com quitutes à base de café.

Para te ajudar nessa tarefa, o Verso elaborou um roteiro com dez cafeterias com cardápios deliciosos e cafés imperdíveis para você conhecer em Fortaleza. Confira:

Atelier 1913

Cafés especiais e quitutes para todos os gostos em um local amplo, bem iluminado e agradável. Assim é o Atelier 1913, localizado no Meireles.

Boa opção para um brunch, almoço ou café da tarde, o espaço conta com bebidas e doces autorais feitos a partir dos grãos colhidos no Sítio São Roque, em Mulungu.

Entre os destaques estão cafés gelados, como o cappuccino Mulungu e o mocha rapadura. Há ainda uma carta de cafés filtrados com diferentes métodos de extração, chás e drinks.

Serviço

Endereço: Rua Antônio Augusto, 744 - Meireles

Mais informações: @atelier1913

Casa Pâine

Legenda: Cafés complementam experiência gastronômica da Pâine Foto: Reprodução/Instagram @paine.casa

Recém-inaugurada na Aldeota em um casarão bonito, amplo e bem iluminado, a Casa Pâine é a nova loja da Pâine Padaria Artesanal. Na carta de bebidas, há opções tradicionais, como cappuccinos e espressos, além de bebidas geladas e refrescantes, como o espresso dulce de latte gelado (espresso, doce de leite, leite espumado e chantilly) e o ginger espresso (café espresso, limão, gengibre, mel e gelo). Croissants, bruschettas, tostadas e omeletes são algumas das opções salgadas, com diversos recheios e sabores.

Serviço

Endereço: Av. Santos Dumont, 938 - Aldeota

Mais informações: @paine.casa

Era Uma Vez Dessert and Cakes

Localizada na Aldeota, a Era Uma Vez Dessert and Cakes conta com opções diversas de quitutes, como salgados, sopas, doces e, claro, muitos sabores de bolo e tipos de sobremesa. A carta de bebidas da casa conta com "drinks conforto", como os tradicionais cafés espresso, macchiato, mocha e cappuccino, além de opções refrescantes, como o iced latte, o iced latte vanilla e o iced salted caramel, além de shakes de cappuccino e café.

Além do espaço aconchegante, a Era Uma Vez realiza, periodicamente, atividades voltadas para as crianças, sendo uma ótima opção para um passeio para a família.

Serviço

Endereço: Av. Senador Virgílio Távora, 1837 B - Aldeota

Mais informações: @eraumavezdessertandcakes

Maré Café

Legenda: No Maré Café, a opção de curtir a bebida queridinha dos brasileiros olhando para o mar da Barra do Ceará é um combo irresistível Foto: Ismael Soares

Para quem quer curtir um café pertinho do mar, o Maré Café, na Barra do Ceará, é a pedida certa para o fim de semana. Especialidade da casa, o café com rapadura é uma excelente pedida, e pode ser harmonizado com diferentes tapiocas, sanduíches e croissants, além de servir como uma deliciosa sobremesa.

Serviço

Endereço: Rua Doutor José Roberto Sales, 4442 - Barra do Ceará

Mais informações: @marecafe_praia

Molino + Colosso

Aos sábados e domingos, das 8h às 11h, o Colosso Fortaleza recebe uma programação especial de café da manhã para quem quer uma refeição ao ar livre, pertinho da natureza. Os quitutes e bebidas são feitos em parceria com a Molino Padaria Artesanal, que também conta com boas opções de lanches e bebidas nas lojas próprias.

Serviço

Endereço: Colosso Fortaleza (av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz) / Molino Padaria Artesanal (rua Torres Câmara, 314 - loja 2 - Aldeota)

Mais informações: @colosso.fortaleza e @molinopadariaartesanal

Musa Padaria

Legenda: Café expresso: um clássico para acompanhar qualquer refeição Foto: Reprodução/Instagram @musapadariabrasileira

Sanduíches, tapiocas, cuscuz, tigelas de frutas e açaí, bolos e outras delícias com receitas genuinamente nossas compõem o menu da Musa Padaria Brasileira, espaço agradável para quem quer começar o dia com uma refeição de "sustância", almoçar ou fazer um lanchinho. Para acompanhar, claro, há o bom café expresso, do tradicional a sabores como caramelo e avelã.

Serviço

Endereço: Rua República do Líbano, 540 - Meireles

Mais informações: @musapadariabrasileira

Ow Delícias

Legenda: Bebidas da Ow Delícias são 100% sem lactose Foto: Reprodução/Instagram @owdelicias

Com produtos 100% sem glúten e sem lactose, a padoca Ow Delícias é especializada em produtos saudáveis. O menu da casa inclui pães, doces, salgados, bolos, biscoitos e, claro, bons cafés com opções de leite sem lactose, como o leite de aveia. E possível encomendar as delícias e levar para casa também.

Serviço

Endereço: Rua Visconde de Mauá, 2140 - Aldeota

Mais informações: @owdelicias

Santo Café e Plantas

Para quem quer aproveitar o fim de semana, tomar um bom café e ainda aproveitar para comprar novas plantinhas para decorar a casa, o Santo Café e Plantas, no Parque Araxá, é o lugar ideal. Frapês, cappuccinos e affogatos são algumas das delícias do espaço, que conta com ambiente agradável e mesas ao ar livre. Um cantinho pequenininho, mas cheio de bossa e frescor.

Serviço

Endereço: Rua Raimundo Arruda, 26 - Parque Araxá

Mais informações: @santocafeeplantas

Vila Alencarina

No Benfica, a Vila Alencarina é o lugar para quem degustar um bom café e curtir um ambiente com carinha de casa, pegar em vinis e criar memórias. É possível almoçar, tomar o bom café da tarde e jantar por lá. A casa, no Benfica, abre de quinta a domingo, sempre à tarde. Entre as principais opções estão cappuccinos, frapês e o Dolce da Vila, que leva espresso, leite, doce de leite e gelo.

Serviço

Endereço: Rua Nossa Senhora dos Remédios, 218 - Benfica

Mais informações: @vilaalencarina

Vonet Café & Patisserie

Legenda: Cafés tradicionais e com Nutella fazem parte do menu Foto: Reprodução/Instagram @vonet.patisserie

Com mesas ao ar livre e jeito de casa de vó, a Vonet é uma padaria aconchegante e excelente opção para tomar café da manhã e da tarde. Especialidade da casa, os pães artesanais recheados e croissants – além de outros lanches, como sanduíches e tapiocas – podem ser harmonizados com um bom café. Entre os destaques da carta de bebidas estão o café com chocolate, o café com Nutella e o cappuccino cremoso gelado.

Serviço

Endereço: Rua Joaquim Torres, 298 - Joaquim Távora

Mais informações: @vonet.patisserie