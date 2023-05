Dia do Café: Conheça a origem da data e veja receitas para comemorar

Vai um cafezinho, aí? Nesta quarta-feira (24), é comemorado o Dia Nacional do Café, a bebida preferida de muitos brasileiros, que conta com variações que abraçam e aquecem todas as pessoas.

Conforme o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. A expectativa para este ano é que a produção brasileira atinga 54,94 milhões de sacas do grão beneficiado, aponta o Conab.

Puro ou doce, quentinho ou frio, pingado ou cappuccino, são muitas as variedades da bebida. Pensando em falar sobre cada uma delas, como também, a origem e curiosidades do grão, o Diário do Nordeste preparou um conteúdo especial só para a bebida.

Origem do Dia do Café

Foto: Shutterstock

Mundialmente, o Dia do Café acontece no dia 14 de abril. No entanto, no Brasil, a data é celebrada apenas no dia 24 de maio. Mas calma que tem uma explicação para essa diferença.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC), 24 de maio marca o começo da colheita de café no País, e por isso, a celebração ocorre nessa data.

O grão está presente por aqui desde o século XIX, na época do Império, quando chegou no Pará. Alguns anos depois, foi levado para o Maranhão e o Rio de Janeiro, onde foi cultivado para consumo doméstico.

Em 1820, foi levado para as terras da Serra do Mar, no Vale do Paraíba, onde encontrou pela primeira vez a "terra roxa", solo rico para os cafezais.

O grão se tornou tão importante para o Brasil que não só estampou a bandeira do império, como também, está presente no Brasão da República, símbolo nacional pela Constituição Federal.

Datas

O Dia Nacional do Café foi adicionado ao calendário de eventos do Brasil pela Associação Brasileira da Indústria de Cafés (ABIC) em 2005. Além dessa data, no dia 1º de outubro é celebrado o Dia Internacional do Café.

Receitas com café

Sorvete de café

Foto: Shutterstock

A sobremesa agrada quem gosta de doce e tem preparo simples.

INGREDIENTES

1 lata de leite condensado

1 1/2 medida de leite

2 colheres (sopa) de café

MODO DE PREPARO

Bata no liquidificador o leite condensado, o leite e as colheres de café

Leve ao congelador.

Mousse de café

Foto: Shutterstock

Mousse é uma sobremesa de origem na culinária francesa e, nesta receita, tem o café como estrela.

INGREDIENTES

1 xícara (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de café bem forte

1 envelope de gelatina em pó sem sabor

1/3 de xícara (chá) de água

1 colher (sopa) de rum

1 e 1/2 xícara (chá) de creme de leite

1 e 1/2 colher (chá) de essência de baunilha

2 claras

4 gemas

MODO DE PREPARO

Bata as gemas com a metade do açúcar até ficarem embranquecidas e fofas. Junte o café e misture bem.

Polvilhe a gelatina na água e deixe hidratar por 5 minutos. Leve ao fogo alto em banho-maria até dissolver. Coloque na mistura das gemas e acrescente o rum e a essência de baunilha. Misture e reserve.

Bata o creme de leite até obter picos firmes.

Em uma tigela misture as claras com o açúcar restante e leve ao fogo em banho-maria e bata até formar picos firmes. Misture no creme as claras em neve e o creme de leite batido mexendo delicadamente.

Distribua em taças e leve para gelar.

Lombo ao molho de café

Foto: Shutterstock

A combinação inusitada une o sabor marcante do café à carne de lombo.

INGREDIENTES

1 peça de lombo suíno, de aproximadamente 1kg

Tempero caseiro a gosto

5 colheres (sopa) de azeite

Caldo de 2 limões

1 cebola ralada

Para o molho

4 colheres (sobremesa) de farinha de trigo

300 ml de creme de leite fresco

100 ml de café forte, feito na hora

1 litro de caldo de carne

5 colheres (sopa) de azeite

4 dentes de alho amassados

MODO DE PREPARO

LOMBO

Tempere o lombo e regue com o caldo do limão.

Deixe marinar por 2 horas antes de colocá-lo em uma panela e cobrir com água.

No cozimento, a medida que a água secar, vire o lombo e coloque mais água, até que fique macio.

Acrescente o azeite, a cebola e deixe dourar dos dois lados.

MOLHO

Refogue o alho no azeite.

Coloque o caldo de carne e, assim que ferver, coloque o creme de leite, a farinha de trigo e o café.

Despeje por cima do lombo e sirva.

Bolo cappuccino

Foto: Shutterstock

O café e o chocolate são a base desta receita ideal para acompanhar um lanche.

INGREDIENTES

1/2 xícara (chá) de margarina

4 ovos

1 e 1/2 xícara (chá) de leite morno

1 colher (sopa) de café solúvel

2 xícara (chá) de açúcar

2 1/2xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó químico

Margarina e farinha de trigo para untar

PARA A COBERTURA

1 lata de leite condensado

4 colheres (sopa) de chocolate em pó

2 colheres (sopa) de margarina

MODO DE PREPARO

Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador, começando com os líquidos.

Despeje em forma untada e enfarinhada, e leve ao forno médio, pré-aquecido por 35 minutos.

Coloque os ingredientes da cobertura no fogo, mexendo até aparecer o fundo da panela.

Retire, espalhe sobre o bolo desenformado e sirva

Tipos de bebida com café

Café expresso

Uma das receitas mais tradicionais com o grão, é feito sob pressão com café puro, sem adição de leite ou qualquer ingrediente. Quando bem feito, apresenta duas camadas: a bebida e o seu creme (espuma).

Cappuccino

Variação de bebida que mistura o café com leite vaporizado, resultando em um creme bem consistente. Tem origem na Itália.

Café duplo

Consiste em duas medidas do café expresso servidas na mesma xícara.

Irish coffee

Variação desenvolvida na Irlanda, o Irish coffe leva, além do café, o tradicional uísque irlandês e uma camada de creme.