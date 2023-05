É saudável beber café todo dia? Veja benefícios e quanto é recomendado consumir diariamente

Você é adepto do cafezinho algumas vezes por dia? Uma xícara quando acorda ou depois do almoço está no hábito de muitos brasileiros, mas alguns acabam não sabendo quanto realmente devem consumir diariamente ou quais os reais benefícios da bebida para o organismo.

A nutricionista Débora Moura explica que o café possui um efeito termogênico, aumenta a quebra de gordura (lipólise), poupa o glicogênio muscular e retarda a fadiga. “O café possui substâncias como: os ácidos clorogênicos, que atuam no sistema nervoso central, modulando o estado de humor e reduzindo o desejo de autogratificação”.

Outro benefício da substância é o aumento da energia no corpo. A especialista afirma que o café contém um composto bioativo, a cafeína, que estimula a liberação de alguns neurotransmissores. “Nesse processo, [a cafeína] ativa o Sistema nervoso central, favorecendo o seu efeito termogênico e quebra de gordura, gerando energia”.

Beber café diariamente é saudável, conforma a profissional. E quanto é indicado consumir por dia? Segundo Débora, o recomendado é a ingestão de 300 a 400 mg, o que equivale a umas 4 xícaras, pois essa quantidade não traz nenhum problema à saúde. De uma vez, o ideal é que seja consumido de 50 a 200 mg.

Para quem está fazendo dieta para emagrecer, a sugestão é o consumo de, no máximo, de 4 a 5 xícaras de café por dia, de preferência, sem açúcar. O uso de adoçantes naturais como stevia ou xilitol podem ser uma alternativa, avalia a profissional.

Outra indicação importante levantada por profissionais é sobre o horário de consumo. A nutricionista indica evitar bebê-lo depois das 17h, pois o café pode induzir a insônia, nervosismo, irritabilidade e ansiedade.

É importante lembrar também que o consumo do café pode aumentar a acidez do estômago e isto pode causar, segundo o Ministério da Saúde, algum desconforto, principalmente, para quem possui gastrite pré-existente. Já a ingestão em excesso pode gerar cólicas e dores estomacais.

Café é recomendado para crianças?

De acordo com Débora Moraes, não é recomendado a ingestão de café por crianças ou adolescentes menores de 12 anos.

Em 2022, a Academia Americana de Pediatria (AAP) divulgou um artigo orientando que crianças menores de 12 anos não consumam café. A entidade sugere que adolescentes também limitem a ingestão em uma xícara diária.

Como incluir o alimento no pré-treino?

Muitos praticantes de atividade física gostam de beber café para tentar potencializar o exercício físico. A especialista afirma que a substância pode ser consumida como pré-treino e recomenda a ingestão de uma xícara entre 1 e 2 horas antes da atividade, pois favorece o efeito termogênico.