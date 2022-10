Crianças e adolescentes podem tomar café? Entenda

A Academia Americana de Pediatria (AAP) divulgou um artigo orientando que crianças menores de 12 anos não consumam café. Mesmo com os estudos mostrando os benefícios da ingestão nos últimos anos, a AAP sugere que adolescentes também limitem o consumo em uma xícara diária. Com informações do jornal O Globo.

Segundo pesquisadores do Centro Médico de Boston, nos Estados Unidos, existem cerca de 15% de bebês de apenas dois anos bebendo aproximadamente 32 ml de café por dia na região. A pesquisa foi publicada no periódico Journal of Human Lactation.

A Academia Americana também indica as principais consequências da ingestão de café, como, aumento da frequência cardíaca (taquicardia), elevação da pressão arterial, sintomas de ansiedade, problemas para dormir, problemas gástricos e, em doses mais altas ainda, chega a ser tóxico.

Graves Consequências

Em 2005, a Academia Americana de Pediatria registrou mais de 4,6 mil relatos de intoxicações de cafeína, com 2,6 mil, mais da metade dos casos, sendo pacientes menores de 19 anos. A publicação foi feita por meio da revista científica Pediatrics, junto a Associação Americana de Centros de Controles de Intoxicações.

“Preocupações adicionais em relação ao uso de cafeína em crianças incluem seus efeitos no desenvolvimento dos sistemas neurológico e cardiovascular e o risco de dependência física e vício. Por causa dos efeitos adversos potencialmente prejudiciais e efeitos de desenvolvimento da cafeína, a ingestão deve ser desencorajada para todas as crianças”, disseram os especialistas responsáveis pela orientação.

Problemas relacionados à saúde mental, como ansiedade, são ainda mais perigosos nos pequenos, que necessitam de mais horas de sono por terem um cérebro ainda em formação. Altas doses de cafeína podem ser responsáveis pelo agravamento nestes casos.

Cafeína não está presente só no café

Alguns especialistas são menos rigorosos e dizem que é possível começar a ingestão de café a partir dos dois anos, em doses moderadas. Ainda assim, até os 18 anos a ingestão não deve ultrapassar 100 mg de cafeína por dia. Adultos saudáveis o indicado é 400 mg diário.

Há ainda o alerta quanto em que outros produtos além do café, a cafeína está presente, como, refrigerantes, energéticos e isotônicos.

De acordo com a AAP algumas bebidas energéticas ultrapassam 500 mg da substância, que é ‘claramente alto o suficiente para resultar em uma toxicidade pela cafeína”.

Outros produtos que contém cafeína são iogurtes, barras de proteínas, sorvetes, chocolates e determinados chás.