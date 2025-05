Nutricionista explica os poderes antioxidantes da camomila e os benefícios para o corpo

Entre as propriedades benéficas mais citadas da camomila, sem dúvidas a capacidade de o chá da erva auxiliar no relaxamento e no sono é a mais lembrada. Entretanto, segundo profissionais da área da saúde, as flores secas da planta podem ser utilizadas em diversos preparos para aproveitar as boas propriedades dos poderosos antioxidantes que ela possui.

Cientificamente chamada de Matricaria chamomilla L.,a camomila é sempre lembrada pelo chá, utilizado na maioria das vezes para auxiliar em inflamações do trato gastrointestinal ou para promover uma boa noite de sono, por exemplo.

Segundo a nutricionista Jamile Tahim, que concedeu entrevista ao Diário do Nordeste para comentar sobre os benefícios da planta, ela pode ser usada de diversas formas, como bochechos, diretamente na pele ou até nos cabelos. Os antioxidantes se sobressaem em todos estes usos.

Veja também Ser Saúde Veja 6 ervas para chás que limpam os rins e podem ser cultivadas em casa Ser Saúde Climatério ou menopausa? Entenda como saber se está entrando nessa fase e o que muda no corpo

"Entre os efeitos terapêuticos evidenciados estão a atividade anti-inflamatória, antisséptica e antiespasmódica, que combate espasmos da musculatura lisa, no trato gastrointestinal, utilizado para auxiliar o tratamento de gastrite, úlceras e manejo na síndrome do intestino irritável", explicou Jamile Tahim sobre alguns dos que possuem muitas evidências científicas.

Quais as propriedades antioxidantes da camomila?

As propriedades do chá, inclusive, saltam aos olhos de quem pesquisa sobre as propriedades. A bebida, nesse caso, possui compostos fenólicos e ácidos orgânicos, ácidos fenólicos, flavonoides, polifenóis e óleos essenciais, que se tornam os agentes responsáveis pelos efeitos terapêuticos, como a atividade antioxidante e anti-inflamatória.

Especificamente, a planta, então, é citada como capaz de combater os radicais livres, protegendo efetivamente as células de danos ou inflamações. Essa capacidade está fortemente conectada aos flavonoides e terpenoides, que combate o estresse oxidativo.

"Ele também possui efeito hepatoprotetor, protegendo a saúde do fígado, e atividade imunomodulatória, que faz esse reforço imunológico", também esclareceu a nutricionista.

Legenda: Óleos essenciais de camomila também são uma boa opção que faz uso dos benefícios da planta Foto: Shutterstock

Outro fator citado na questão antioxidante é a capacidade cicatrizante da planta, além da ação anti-inflamatória e antimicrobiana.

Além disso, o chá dessa planta é rico em luteolina, quercetina e esculetina, que são antioxidantes capazes de impedir a oxidação das células de gordura, equilibrando níveis de colesterol total e colesterol "ruim", o LDL.

Veja alguns dos benefícios da camomila:

Auxilia em um sono mais relaxante por conta da apigenina, que atua diretamente no sistema nervoso central;

Possui propriedades digestivas e anti-inflamatórias;

Pode ajudar a tratar ansiedade, estresse e hiperatividade;

Pode proteger as células do pâncreas contra radicais livres e controlar níveis de insulina no sangue;

Pode combater o crescimento de bactérias e ajudar no tratamento de alergias.

Em muitos casos, a camomila é citada até como uma aliada no emagrecimento. "Ela pode ser uma importante estratégia se associado a um estilo de vida saudável, uma vez que agrega efeito antioxidante por sua ação contra radicais livres por meio dos seus princípios ativos como flavonoides, compostos fenólicos e taninos", continuou a nutricionista.

Quem não deve tomar compostos associados à camomila?

Ainda não existem evidências para apontar o chá de camomila como inseguro para gestantes e lactantes. Entretanto, existem evidências concretas de contraindicação pela atividade emenagoga, capaz de provocar menstruação ou sangramento, além de relaxante da musculatura lisa.

Para pessoas com hipersensibilidade a plantas da família Asteraceae, a recomendação também é para não consumir o chá. Outra contraindicação é para interações medicamentosas com varfarina, estatinas e contraceptivos orais.