Nayana Siebra
Prato com ovos e bacon. Dieta carnívora: especialista alerta para riscos e cuidados com plano alimentar famoso nas redes

Dieta carnívora: especialista alerta sobre riscos e cuidados com plano alimentar famoso nas redes

Conheça o plano alimentar que limita cardápio a opções de origem animal, e saiba se ele é mais saudável que as opções cetogênica e low carb

Nayana Siebra
15 de Novembro de 2024
Imagem mostra foco em pão caseiro sendo cortando por uma faca.

Pão de fermentação natural é saudável? Especialista revela benefícios da técnica e ensina receita

Nutricionista explica o que é e quais são os efeitos positivos do método, que promete mais sabor e maciez

Nayana Siebra
30 de Outubro de 2024
Colagem com imagens de melancia, vinho com queijos e chocolate. Saiba quais alimentos e chás podem piorar dor de cabeça e quais aliviam

Saiba quais alimentos e chás podem piorar dor de cabeça e quais aliviam

Especialista lista itens da dieta e hábitos que podem favorecer e prevenir enxaquecas

Nayana Siebra
10 de Outubro de 2024
Imagem mostra céu poluído da cidade de Fortaleza, com presença de fumaça. Saiba como piora da qualidade do ar pode influenciar a saúde mental e casos de ansiedade e demência

Piora da qualidade do ar pode influenciar saúde mental e casos de ansiedade; veja dicas de cuidado

Em meio ao Setembro Amarelo, a coluna conversou com especialistas sobre os cuidados e os efeitos psicológicos e psiquiátricos da poluição do ar

Nayana Siebra
18 de Setembro de 2024
Pessoas correndo em pista. Saúde mental e exercício: entenda como prática pode combater doenças como ansiedade e depressão

Saúde mental e exercício: entenda como prática ajuda no combate a doenças como ansiedade e depressão

Neste Setembro Amarelo, a coluna conversou com especialistas sobre os benefícios do exercício físico para o bem-estar mental

Nayana Siebra
09 de Setembro de 2024
Colagem com imagens de, respectivamente, xícara de chá de verde, bowl com frutas vermelhas e prato com salmão e brócolis grelhado. Endometriose: saiba quais alimentos inflamam e quais aliviam os sintomas da doença

Endometriose: saiba quais alimentos inflamam e quais aliviam os sintomas da doença

Especialista explica como cardápio equilibrado pode elevar qualidade de vida em pacientes com o diagnóstico

Nayana Siebra
21 de Agosto de 2024
Mulher praticando yoga.

Quem tem endometriose pode fazer exercícios? Especialistas apontam cuidados e dão dicas de treino

Condição afeta diversas pessoas e pode provocar dores, muitas vezes incapacitantes, que reduzem a qualidade de vida

Nayana Siebra
17 de Julho de 2024
Homem com mão no peito segura comprimido. Tratamento para tipo de insuficiência cardíaca ganha nova opção de medicamento no Brasil

Tratamento para tipo de insuficiência cardíaca ganha nova opção de medicamento no Brasil

Decisão da Anvisa ampliou o uso da droga para casos da doença, caracterizada pelo enfraquecimento do coração

Nayana Siebra
03 de Julho de 2024
Colagem com imagens de xícara de café, pilha de panquecas de banana com cacau e copos com suco de beterraba. Pré-treino caseiro: veja 5 opções naturais para melhorar desempenho na prática de exercícios físicos.

Pré-treino caseiro: veja 5 opções naturais para melhorar desempenho na prática de exercícios físicos

Nutricionista ensina versões com ingredientes naturais e que podem substituir opções sintetizadas

Nayana Siebra
26 de Junho de 2024
Mulher com mão no pescoço, ilustrando uma dor de garganta. Bala de gengibre é bom para a garganta? Veja receita, benefícios e para que serve a planta

Bala de gengibre faz bem para a garganta? Veja receita, benefícios e para que serve a planta

Aliado da imunidade, o alimento possui propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antibacterianas

Nayana Siebra
19 de Junho de 2024
influenciadores divulgaram imagens de salvamento de filho

Como fazer a manobra de Heimlich em bebês? Aprenda primeiros socorros durante engasgo

Influencer Clara Maia usou a técnica após um dos seus filhos gêmeos, José, de 2 meses, engasgar depois da amamentação

Nayana Siebra
13 de Junho de 2024
Mulher madura na menopausa em casa com laptop tendo onda de calor e se ventilando. Ondas de calor na menopausa: novo medicamento não hormonal reduz fogacho e melhora insônia

Ondas de calor na menopausa: novo medicamento não hormonal reduz fogacho e melhora insônia

Em estado avançado de estudo, o remédio promete combater sintomas vasomotores e aumentar a qualidade de vida nesta fase

Nayana Siebra
06 de Junho de 2024
Mulher fazendo musculação. Pode fazer musculação menstruada? Veja como ciclo influencia prática de exercícios e dicas de treino

Pode fazer musculação menstruada? Veja como ciclo influencia prática de exercícios e dicas de treino

Sintomas como dor muscular, inchaço e cólica podem acontecer neste período e tornar atividade física desconfortável

Nayana Siebra
29 de Maio de 2024
Imagem mostra frasco com capsulas de vitamina k2. Vitamina K2 engrossa sangue? Especialista explica função e lista perigos do nutriente

Vitamina K2 'engrossa sangue'? Especialista lista perigos e explica função do nutriente

Substância é encontrada em diversos alimentos e, em alguns casos, pode ser suplementada

Nayana Siebra
22 de Maio de 2024
Mãos femininas de meia-idade com um monte de medicamentos para a saúde. Vitamina ajuda parar queda de cabelo? Veja causas e quando procurar um especialista

Vitamina ajuda parar queda de cabelo? Veja causas e quando procurar um especialista

A condição, que pode ser definitiva ou temporária, é provocada por fatores como deficiência nutricional, entre outros

Nayana Siebra
15 de Maio de 2024
Imagem mostra close-up em pessoa cortando uma fatia de beterraba. Quais os benefícios da beterraba? Especialista dá dicas de como incluir na alimentação

Quais os benefícios da beterraba? Especialista dá dicas de como incluir na alimentação

Legume regula o intestino, combate anemia, diabete e hipertensão, além de ser um aliado na prática de exercícios

Nayana Siebra
08 de Maio de 2024
Imagem mostra homem e mulher se exercitando em academia, focando em músculo. Saiba o que é albumina e se ela é melhor que whey protein para ganho de massa muscular

Saiba o que é albumina e se ela é melhor que whey protein para ganho de massa muscular

Conhecida como “proteína do ovo”, substância está presente em diversos alimentos e pode ser suplementada

Nayana Siebra
01 de Maio de 2024
Mulher espirrando. Conceito de imunidade baixa. Como aumentar imunidade baixa? Especialista lista hábitos e alimentos para fortalecer organismo

Como aumentar imunidade baixa? Especialista lista hábitos e alimentos para fortalecer organismo

Sistema imunológico atua como uma espécie de barreira, combatendo a “entrada” de agentes patogênicos

Nayana Siebra
24 de Abril de 2024
banheira de gelo com acompanhamento profissional

Banheira de gelo: especialista explica para que serve e benefícios da técnica

Muito utilizada por atletas, a prática é uma aliada na recuperação muscular

Nayana Siebra
21 de Março de 2024
criança bebendo leite

Especialistas explicam o que é APLV, quais são os sintomas e como tratar

Essa alergia, segundo os médicos, é mais comum em crianças nos primeiros anos de vida

Nayana Siebra
13 de Março de 2024
