Quem tem endometriose pode fazer exercícios? Especialistas apontam cuidados e dão dicas de treino

A endometriose afeta pessoas com útero e pode provocar dores, muitas vezes incapacitantes, que reduzem a qualidade de vida. O tratamento da condição envolve diversas abordagens, desde suspender a menstruação com uso de medicação à remoção cirúrgica dos ovários e do útero. Especialistas indicam que a prática de exercício também auxilia na melhora dos sintomas, mas exige cuidados para não ter o efeito contrário.

O ginecologista e obstetra Alexandre Silva e Silva detalha que não há dados científicos indicando que pacientes com a condição devam evitar a prática. Na verdade, ele afirma que existe uma série de efeitos positivos associados à realização regular de atividade, mas alerta que é necessário respeitar o nível de condicionamento físico de cada um, para evitar que a ação piore os sintomas.

"A prática de exercícios físicos pode ser benéfica para pacientes com endometriose, mas é importante adaptar o tipo e a intensidade dos exercícios às necessidades individuais. [...] Sempre é recomendável discutir quaisquer exercícios com um profissional de saúde."

Veja também Nayana Siebra Pode fazer musculação menstruada? Veja como ciclo influencia prática de exercícios e dicas de treino Nayana Siebra Pré-treino caseiro: veja 5 opções naturais para melhorar desempenho na prática de exercícios físicos Nayana Siebra Saiba o que é albumina e se ela é melhor que whey protein para ganho de massa muscular

A professora do Instituto de Educação Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará (IEFES-UFC), Tatiana Zylberberg, que sofre da condição, reforça o entendimento do médico sobre os benefícios do exercício para pessoas com a doença. Ela explica que, como os sinais podem variar entre indivíduos, o recomendado é o paciente ser acompanhado por um educador físico, que avaliará qual o melhor tipo de treino.

"A endometriose se manifesta de forma diferente em cada pessoa, é difícil dizer que a mulher deva reduzir ou adaptar seu exercício em algum momento específico de ciclo. Geralmente, nas fases pré-menstruais e menstruais, qualquer mulher fica mais sensível à percepção de dor devido ao aumento dos hormônios circulantes. Para mulheres com endometriose essa dor pode estar presente independente do ciclo, sendo associada ao processo inflamatório, dessa forma, o exercício deve ser ajustado ao seu quadro diário".

Quais são os benefícios?

Ao Diário do Nordeste, os dois especialistas e a também docente do IEFES-UFC, Carolina Gama, listaram alguns efeitos positivos associados à prática regular de exercícios para pacientes com diagnóstico da condição. São eles:

Alívio de dor: substâncias produzidas pelo corpo durante a realização da prática contribuem para a redução da percepção da dor associada à endometriose.

substâncias produzidas pelo corpo durante a realização da prática contribuem para a redução da percepção da dor associada à endometriose. Redução do crescimento do endométrio: a liberação de endorfinas durante exercícios físicos inibe a secreção do hormônio folículo estimulante (FSH). Com isso, há uma redução na produção de estrogênio, desacelerando o crescimento do endométrio e do tecido intruso (endometriose).

a liberação de endorfinas durante exercícios físicos inibe a secreção do hormônio folículo estimulante (FSH). Com isso, há uma redução na produção de estrogênio, desacelerando o crescimento do endométrio e do tecido intruso (endometriose). Melhora do bem-estar : a prática regular de atividade física melhora o humor e reduz o estresse, o que pode ser útil para pacientes com condições crônicas como a endometriose.

: a prática regular de atividade física melhora o humor e reduz o estresse, o que pode ser útil para pacientes com condições crônicas como a endometriose. Redução da inflamação: citocinas liberadas pelos músculos durante a prática de exercício contribuem para processos anti-inflamatórios, metabólicos e imunológicos do corpo.

citocinas liberadas pelos músculos durante a prática de exercício contribuem para processos anti-inflamatórios, metabólicos e imunológicos do corpo. Controle de peso : manter um peso saudável pode ajudar a reduzir os sintomas da endometriose, já que o tecido adiposo em excesso produz substâncias inflamatórias que exacerbam os sintomas.

: manter um peso saudável pode ajudar a reduzir os sintomas da endometriose, já que o tecido adiposo em excesso produz substâncias inflamatórias que exacerbam os sintomas. Modulação de níveis hormonais: a prática de exercícios contribui para regulação do eixo hormonal hipotálamo-hipófise, resultando na redução dos níveis de estrogênio.

Para ter acesso aos benefícios, ambas as professoras de Educação Física indicam que a frequência necessária é praticar exercícios físicos pelo menos três vezes por semana.

Melhor tipo de exercício

Devido à subjetividade da percepção de dor associada à endometriose, a também docente do IEFES-UFC, Carolina Gama, frisa que não é possível indicar uma padronização de treinamento ou de exercício que funcione em todos os casos. Ou seja, cada paciente exigirá uma prescrição individual voltada para as necessidades e as características dele.

Tatiana Zylberberg acrescenta que há estudos que apontam que exercícios aeróbios de baixa intensidade, como dança e caminhada ou práticas como alongamento, ioga e pilates promovem a melhora da saúde feminina em pacientes com o diagnóstico. Atividades como natação e ciclismo são citadas por Alexandre Silva e Silva como também aliadas ao combate aos sintomas da endometriose.

"Os exercícios podem ser diversos, sendo importante aquecer bem as articulações, liberar a musculatura da pelve, aumentar a frequência cardíaca. Começar por práticas que deem prazer e aumentar gradativamente a carga, iniciando com atividades moderadas e de baixa intensidade. Com melhoria da condição física, redução da dor e mais qualidade de vida, o treino vai sendo modificado." Tatiana Zylberberg Professora do IEFES-UFC

A especialista ainda frisa a necessidade de o paciente ser acompanhado por um educador físico, que poderá indicar o melhor tipo de exercício, além de ser capaz de adaptar o movimento, caso seja necessário.