Endometriose: o que é, causas e como tratar

A endometriose é uma doença crônica que causa cólicas menstruais fortes, dores pélvicas, dor na relação sexual, alterações urinárias ou intestinais, além de dificuldade de engravidar.

A ginecologista Nadiedja Nobre* alerta que não é necessário ter todos os sintomas para buscar ajuda médica. Saiba as causa do distúrbio.

O que é endometriose?

É quando o endométrio, a camada de mucosa que reveste o útero por dentro, encontra-se fora do útero, podendo acometer diversos órgãos, principalmente da pelve, como ovário, tubas uterinas, bexiga e intestino.

Quais são as causas da endometriose?

Existem várias teorias cientificas para entender a causa da doença. Atualmente, a mais moderna, é que a condição é secundária à associação entre a genética da mulher e seu estilo de vida, alimentação, fatores hormonais e imunológicos.

Não é necessário ter todos os sintomas para suspeitar da doença. Cólicas menstruais fortes são geralmente os primeiros sintomas e, infelizmente, ainda bastante negligenciados.

Qual o tratamento para endometriose?

Existem várias possibilidades de tratamento, conforme os sintomas da paciente e se tem desejo de gestar ou não. O tratamento pode envolver estilo de vida saudável e bloqueio da menstruação por meio de métodos hormonais para algumas mulheres. Já em outros casos poderão ser necessários cirurgia para tratamento da doença.

Quem tem endometriose pode engravidar?

Estima-se que em torno de 40% das pessoas com a doença podem ter dificuldade de engravidar.

Qual exame detecta?

Chama-se de ultrassom mapeamento de endometriose ou ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal. Não é um ultrassom transvaginal simples, como os realizados pela maioria das mulheres. É um exame mais específico e detalhado com técnica diferente da transvaginal comum, e deve ser realizado por especialista.

Como é a dor da endometriose?

Geralmente a mulher terá cólica menstrual forte, pode também ter dor na relação sexual, dores pélvicas, alterações urinárias ou intestinais.

Quem tem endometriose pode ter relação sexual?

Pode. Deve-se evitar caso haja dor na atividade sexual, mas é importante procurar especialista, pois há tratamento.

O que é endometriose intestinal?

Quando o endométrio, aquele tecido que cobre a camada interna do útero, implanta-se no intestino, podendo causar dor ou dificuldade ao defecar, entre outros sintomas intestinais.

Como é a cirurgia?

Realizada por videolaparoscopia ou robótica, consiste em retirar as lesões que estão distribuídas fora do útero e restaurar a anatomia adequada dos órgãos.

Qual a diferença entre endometriose e adenomiose?

A localização do endométrio: na endometriose, ele está fora do útero, acometendo outros órgãos. Na adenomiose, o endométrio entra na camada muscular do próprio útero.

*Nadieja Nobre é ginecologista e cirurgiã ginecológica especialista em Endoscopia Ginecológica, além de professora universitária da Unichristus.