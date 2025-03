Vacina de dose única contra a Mpox mostra 84% de eficácia, diz estudo

Um estudo realizado por pesquisadores do hospital universitário Universitätsmedizin Berlin, na Alemanha, comprovou que uma única dose da vacina Imvanex teve 84% de eficácia na proteção contra o vírus da mpox. O resultado foi publicado na revista The Lancet Infectious Diseases, na última terça-feira (18).

A pesquisa, realizada a pedido da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), analisou dados de quase 9,3 mil participantes. As amostras são referentes ao período entre julho de 2022 e dezembro de 2023, considerando homens e pessoas trans que relataram ter relações sexuais com outros homens e pessoas trans.

Apesar da eficácia, o estudo apontou que a proteção oferecida pela vacina não é suficiente para pessoas com HIV. Por isso, nesse grupo, é preciso realizar um reforço com uma segunda dose.

Veja também Ser Saúde Veja o que se sabe até o momento sobre a nova variante da Mpox identificada no Brasil Ser Saúde Após primeiro caso de nova variante da mpox no Brasil, entenda o que é a doença e as formas de prevenção

Benefícios da vacina

Diante da taxa de 84% de eficácia, o líder do grupo de pesquisa comemorou o resultado. “Esse é um número muito bom, que provavelmente é aumentado ainda mais pela segunda dose da vacina”, afirmou Leif Erik Sander, líder do grupo de pesquisa do Instituto de Saúde de Berlim da Charité (BIH), em comunicado.

Além de reduzir os sintomas, com os pacientes apresentando quadros mais leves, os infectados tiveram menos lesões cutâneas, que cicatrizaram de forma mais rápida.

“Presumimos que a segunda vacinação reduz ainda mais a manifestação de tais sintomas. Menos lesões de varíola provavelmente também diminuem o risco de transmissão do vírus. A vacinação completa deve, portanto, afastar surtos de mpox”. Florian Kurth Chefe do Clinical Infection Research Group na Charité e coautor do estudo

Imvanex desenvolvida para varíola

Apesar de estar sendo testada para uso contra o vírus da mpox, a Imvanex foi inicialmente desenvolvida para a varíola, doença causada por um vírus da mesma família da mpox.

No entanto, após o surto da doença, em 2022, essa vacina vem sendo utilizada na imunização da nova doença.

veja o que se sabe até agora sobre a doença MPox Como se prevenir da Mpox? Evitar o contato direto com pessoas doentes ou com suspeita da doença. Além disso, quando houver suspeita ou confirmação, da Mpox, a pessoa deve cumprir isolamento imediato e não deve compartilhar objetos e materiais de uso pessoal até o término do período de transmissão. Como a Mpox é transmitida? Causada por um vírus chamado "Mpox vírus (MPXV)", a doença pode ser transmitida para humanos por meio do contato com uma pessoa doente, com animais silvestres infectados ou com materiais contaminados.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.