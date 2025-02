A cada minuto, 40 pessoas são diagnosticadas com câncer no mundo, informa OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) revelou que 40 pessoas são diagnosticadas com câncer no mundo a cada minuto. O dado foi divulgado nesta terça-feira (4), no Dia Mundial do Câncer, como uma forma de alertar para os cuidados com a doença e formas de reduzir o risco.

“Elas não conseguem ser bem sucedidas sozinhas. Em todo mundo, a OMS trabalha com parceiros para criar coalisões globais, catalisar ações locais e amplificar as vozes de pessoas afetadas pelo câncer”, afirmou o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Veja também Ser Saúde Quase 600 brasileiros têm o pênis amputado a cada ano; veja sintomas do câncer no órgão Ser Saúde Colesterol 'vaza' pelas mãos de homem depois de adesão à dieta carnívora e ingestão de até 4 quilos de queijo por dia

Tedos ainda reforçou que a OMS atua em diferentes áreas para garantir o fornecimento de medicações para tratamentos oncológicos pediátricos. A entidade ainda realiza campanhas globais para a eliminação do câncer cervical.

“No Dia Mundial do Câncer, honramos a coragem daqueles afetados pela doença, celebramos o progresso científico e reafirmamos nosso compromisso de promover saúde para todos”. Tedros Adhanom Ghebreyesus Diretor-geral da entidade

Como reduzir o risco de câncer?

Em meio ao debate sobre câncer, a OMS ainda divulgou orientações para reduzir o risco de câncer. Dentre elas, estão: