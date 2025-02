Quase 600 brasileiros têm o pênis amputado a cada ano; veja sintomas do câncer no órgão

Dados do Ministério da Saúde compilados pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) apontam uma média de 580 amputações de pênis no Brasil a cada ano — de 2015 até novembro de 2024 foram registrados 5.851 procedimentos de retirada do órgão. Segundo a entidade médica, o câncer de pênis é a principal causa para a necessidade da intervenção cirúrgica. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo, nesta segunda-feira (3).

No mesmo recorte temporal, foram contabilizadas 22.212 internações por câncer de pênis, média de 2,2 mil a cada ano. Além disso, de 2014 a 2023 foram 4.502 mortes, cerca de 450 anualmente.

Para tenta reduzir os números, a sociedade médica realiza a quinta edição da Campanha de Prevenção ao Câncer de Pênis para conscientizar sobre a prevenção e tratamento precoce do tumor. Ao longo de fevereiro, médicos da entidade vão esclarecer dúvidas sobre a doença nas redes sociais.

Sintomas e fatores de risco

Conforme informações da SBU, o câncer de pênis é mais incidente em homens a partir dos 50 anos, mas também pode atingir os mais jovens. Geralmente a doença se manifesta por meio de sinais como:

Ferida que não cicatriza;

Secreção com forte odor;

Espessamento ou mudança de cor na pele da glande (cabeça do pênis);

Presença de nódulos na virilha.

Entre os fatores de risco estão:

Baixas condições socioeconômicas;

Má higiene íntima;

⁠Fimose (estreitamento da pele que recobre o pênis);

Infecção pelo vírus HPV (papilomavírus humano);

Tabagismo.

Quando descoberta no início, a doença tem alta chance de cura.

“O câncer de pênis é um tumor que pode ser evitado com bons hábitos de vida e higiene, potencializado pela vacina do HPV. Quando o diagnóstico é feito em fases iniciais, conseguimos tratar com a remoção somente da pele, evitando uma retirada do pênis”, afirma Roni de Carvalho Fernandes, diretor da Escola Superior de Urologia, ao portal da SBU.