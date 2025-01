Entenda o que é alopecia androgenética, condição diagnosticada em Xuxa

Durante participação no programa "Casa de Verão da Eliana", do canal GNT, a apresentadora Xuxa Meneghel revelou que foi diagnosticada com alopecia androgenética, condição responsável pela queda de cabelos geneticamente determinada e é mais conhecida como calvície.

Xuxa explicou que tem poucos fios e vontade de raspar os cabelos para não depender mais de remédios. "Minha vontade é passar máquina zero, mas acho que as pessoas ficariam assustadas", disse a apresentadora.

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a alopecia androgenética é uma doença genética, relativamente frequente na população, podendo atingir homens e mulheres a partir da adolescência, quando o estímulo hormonal aparece, e fazendo com que, a cada ciclo do cabelo, os fios venham progressivamente mais finos.

Apesar de se manifestar cedo, o problema só é aparente por volta dos 40 ou 50 anos.

Sintomas

O sintoma mais frequente na alopecia androgenética é o afinamento dos fios. Os cabelos ficam ralos e, progressivamente, o couro cabeludo mais aberto.

Nas mulheres, segundo a SBD, a região central é mais acometida, podendo haver associação com irregularidade menstrual, acne, obesidade e aumento de pelos no corpo. Nos homens, as áreas mais abertas são a coroa e a região frontal, as famosas "entradas".

Tratamento

O tratamento para a alopecia androgenética é feito com uso de estimulantes do crescimento dos fios e bloqueadores hormonais. O objetivo do tratamento é estacionar o processo e recuperar parte da perda.

Os bloqueadores hormonais são medicamentos via oral; nos homens, a finasterida é a mais usada. Nas mulheres, anticoncepcionais, espironolactona, ciproterona e a própria finasterida podem ser receitados. Nos casos mais extensos, um transplante capilar pode melhorar o aspecto estético.

