EUA aprovam Ozempic para tratar complicações de diabetes tipo 2 e de doença renal crônica

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos — órgão equivalente à Anvisa no Brasil — aprovou o Ozempic para reduzir o risco de complicações graves em pessoas que têm tanto diabete tipo 2 quanto doença renal crônica, na última terça-feira (28). As informações são do The New York Times.

O medicamento pode reduzir a possibilidade de que pacientes com ambas as condições desenvolvam agravamento da doença renal, insuficiência dos órgãos e morte por problemas cardiovasculares.

O Ozempic já está aprovado para tratar diabete tipo 2 e para reduzir o risco de eventos cardiovasculares graves em adultos com a doença e histórico de doenças cardíacas.

O órgão federal americano baseou decisão de expandir os usos aprovados do medicamento em pesquisas que mostraram que pessoas com diabete tipo 2 e doença renal crônica que tomaram o Ozempic tiveram 24% menos probabilidade de sofrer uma complicação, como precisar de diálise ou transplante, em comparação com pessoas que tomaram um placebo.

Os pacientes também apresentaram taxas mais lentas de declínio renal e eram menos propensas a morrer devido a problemas cardiovasculares.

Muitos pacientes tomam medicamentos para reduzir a pressão arterial, os níveis de açúcar no sangue e o colesterol, que tendem a estar elevados em pessoas com doença renal crônica. Pacientes também tomam medicamentos para aliviar o inchaço que ocorre quando os rins não conseguem filtrar corretamente o fluido, além de medicamentos para controlar os níveis de ferro, cálcio e vitamina D

Pressão nas seguradoras

A aprovação significa que os médicos agora poderão prescrever o medicamento especificamente para a doença renal crônica em pacientes diabéticos, e as seguradoras enfrentarão mais pressão para cobrir o Ozempic.

Embora mais pessoas procurem o Ozempic, a Novo Nordisk tem enfrentado dificuldades para atender à demanda. A FDA lista a semaglutida, composto do Ozempic e do medicamento para perda de peso Wegovy, como atualmente em falta.

Brasil vai avaliar Ozempic no SUS neste semestre

O Ministério da Saúde vai iniciar avaliações sobre a incorporação da semaglutida ao Sistema Único de Saúde (SUS) neste semestre. A informação foi confirmada pela pasta à CNN, no último dia 15 de janeiro.

Segundo o Ministério, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) recebeu no dia 16 de dezembro de 2024 uma solicitação para avaliar o medicamento.

O tema será pautado nos próximos meses, e o prazo de conclusão da análise é de 180 dias, prorrogável por mais 90 dias.

