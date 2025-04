Conhecida pelo enfoque humanizado nos personagens e por explorar as histórias profundamente, a série "The Chosen" retrata ao dia a dia da vida de Jesus Cristo e seus contemporâneos. Criada por Dallas Jenkins e exibida desde 2017, a série norte-americana tem feito sucesso ao exibir eventos bíblicos de forma emocionante.

Neste ano, a quinta temporada do seriado estreia nos cinemas brasileiros em abril, com a exibição em conjunto dos dois primeiros episódios. Intitulada "Última Ceia", a trama se concentra na Semana Santa, período cheio de significados para os cristãos que simboliza a crucificação e ressuscitação de Jesus.

Confira a seguir alguns personagens da série bíblica The Chosen

Jesus Cristo (Jonathan Roumie)

Legenda: Interpretado por Jonathan Roumie, Jesus é apresentado de forma carismática e acolhedora. Foto: Divulgação

Interpretado por Jonathan Roumie, Jesus é apresentado de forma carismática e acolhedora, enfatizando sua humanidade e sua capacidade de se conectar com pessoas de diferentes origens. A série retrata sua missão divina e também suas interações cotidianas, mostrando um lado mais acessível e empático.

Simão Pedro (Shahar Isaac)

Legenda: Shahar Isaac vive Simão Pedro na série The Chosen. Foto: Divulgação

Pescador impulsivo e determinado, Simão luta para sustentar a família antes de decidir seguir Jesus. Sua personalidade forte e seu temperamento explosivo criam momentos intensos na narrativa, mas também evidenciam sua lealdade e fé crescente.

Maria Madalena (Elizabeth Tabish)

Legenda: Elizabeth Tabish vive Maria Madalena. Foto: Divulgação

Mostrada em sua luta contra traumas passados, Maria Madalena passa por uma redenção emocional após o encontro com Jesus. Seu arco narrativo explora o perdão, a cura e a aceitação, tornando-a uma das personagens mais impactantes da série.

Maria de Nazaré (Vanessa Benavente)

Legenda: Vanessa Benavente é Maria de Nazaré, mãe de Jesus Cristo em The Chosen. Foto: Divulgação

Considerada a primeira adepta ao cristianismo, Maria de Nazaré deu à luz Jesus Cristo. A personagem de Benavente, que vive na Galileia, é vista por todos como a Virgem, pois concebeu o filho através de um milagre do Espírito Santo. Vanessa Benavente é uma atriz peruana que fez sucesso também no filme de mistério "At the Gates", de 2022.

Mateus (Paras Patel)

Legenda: Um cobrador de impostos rejeitado pela sociedade, Mateus é representado com traços de autismo. Foto: Divulgação

Um cobrador de impostos rejeitado pela sociedade, Mateus tem um intelecto aguçado e uma maneira peculiar de ver o mundo, o que o torna uma figura cativante na trama.

Nicodemos (Erick Avari)

Legenda: Um fariseu respeitado e estudioso da Torá, o personagem de Erick Avari sente um profundo conflito interno ao testemunhar os milagres de Jesus. Foto: Divulgação

Um fariseu respeitado e estudioso da Torá, Nicodemos sente um profundo conflito ao testemunhar os milagres de Jesus. Seu dilema entre manter sua posição na sociedade judaica e seguir a verdade que descobre em Cristo cria um dos arcos mais intrigantes da série.

André (Noah James)

Legenda: Noah James é André em The Chosen. Foto: Reprodução / Prime Video

Irmão de Simão Pedro, André é retratado como um seguidor entusiasmado e visionário. Ele é um dos primeiros a reconhecer Jesus como o Messias e tem um papel essencial na reunião dos discípulos.

Tiago Maior (Abe Martell) e João (George H. Xanthis)

Legenda: Tiago Maior (Abe Martell) e João (George H. Xanthis) são os Filho do Trovão. Foto: The Chosen Brasil

Filhos de Zebedeu, os "Filhos do Trovão" são mostrados com personalidades vibrantes e, às vezes, impetuosas. Sua jornada é marcada pelo aprendizado da humildade e do verdadeiro significado da liderança.

Tiago Menor (Yoshi Barrigas) e Tadeu (Giavani Cairo)

Legenda: Tiago Menor (Yoshi Barrigas) e Tadeu (Giavani Cairo) recebem destaque na série com seus discípulos. Foto: Divulgação

Apesar de menos conhecidos entre os discípulos, eles recebem maior destaque na série, com características que ressaltam sua fé, compaixão e dedicação.

Judas (Luke Dimyan)

Legenda: Reconhecido como um dos personagens mais marcantes tanto da Bíblia quanto de The Chosen, Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Foto: Reprodução / Prime Video

Reconhecido como um dos personagens mais marcantes tanto da Bíblia quanto de "The Chosen", Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Antes de se tornar discípulo, ele era um ex-aprendiz de negócios, movido por grandes ambições. No entanto, sua busca incessante por mais o levou a trair Jesus, entregando-o às autoridades em troca de trinta moedas de prata. O ator Luke Dimyan, que interpreta Judas na série, já participou da produção de ficção científica "Home Invasion" (2016).

Veja atriz brasileira que está no elenco de The Chosen

A série também conta com a atriz brasileira Lara Silva, que interpreta Éden, esposa de Simão Pedro.

Legenda: Em The Chosen, a atuação de Lara Silva atuação tem sido elogiada por transmitir com sensibilidade as emoções e conflitos de Éden. Foto: Divulgação

Lara Silva nasceu no Brasil e construiu a carreira nos Estados Unidos, onde tem atuado em produções audiovisuais de destaque.

A participação em "The Chosen" tem sido elogiada por transmitir com sensibilidade as emoções e conflitos de Éden, especialmente no impacto da escolha de Pedro em seguir Jesus e as consequências dessa decisão para o casal. A relação entre Éden e Simão é desenvolvida de maneira profunda na série, mostrando o apoio e a tensão que surgem diante do chamado espiritual de Pedro.

